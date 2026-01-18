Атака США на Венесуэлу
18 января 2026 в 02:24

Трое погибли и семеро пострадали в результате пожара в торговом центре

Три человека погибли и семеро пострадали в результате пожара в ТЦ в Пакистане

Фото: Социальные сети
Крупный пожар произошел в одном из торговых центров пакистанского города Карачи, передает Dawn. В результате инцидента погибли минимум три человека, еще семеро получили ранения.

По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание в одном из магазинов на первом этаже. Пожарные расчеты и спасатели несколько часов боролись с огнем, эвакуируя людей из здания.

Ранее rрупный пожар вспыхнул в торговом центре в городе Ангарске Иркутской области — огонь охватил площадь в 2 тыс. квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. По данным спасателей, ситуацию осложнило то, что внутри здания хранились горючие материалы: моторные масла, шины и лакокрасочная продукция.

До этого стало известно, что в Кочубеевском муниципальном округе Ставрополья на федеральной трассе «Кавказ» произошел крупный пожар в столовой «Айшат», огонь охватил 150 квадратных метров. Как сообщили в региональном управлении МЧС, на тушение были брошены 31 человек и 12 единиц спецтехники. В результате инцидента пострадали восемь человек, среди которых трое детей.

