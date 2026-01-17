Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 19:25

Пожар в ангарском ТЦ принял угрожающие масштабы

Площадь пожара в ТЦ в Ангарске составила 2 тыс. квадратных метров

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Крупный пожар вспыхнул в торговом центре в городе Ангарске Иркутской области — огонь охватил площадь в 2 тыс. квадратных метров, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России. По данным спасателей, ситуацию осложнило то, что внутри здания хранились горючие материалы: моторные масла, шины и лакокрасочная продукция.

Ликвидация возгорания продолжается на площади 2 тыс. квадратных метров, — сказали в министерстве.

Ранее двое мужчин 1954 и 1956 годов рождения погибли при пожаре в поселке Любино Омской области. Сообщалось, что погибшие проводили в доме ремонтные работы. По итогам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности».

До этого стало известно, что в Кочубеевском муниципальном округе Ставрополья на федеральной трассе «Кавказ» произошел крупный пожар в столовой «Айшат», огонь охватил 150 квадратных метров. Как сообщили в региональном управлении МЧС, на тушение были брошены 31 человек и 12 единиц спецтехники. В результате инцидента пострадали восемь человек, среди которых трое детей.

пожары
торговые центры
Ангарск
Иркутская область
