Пожар в ангарском ТЦ принял угрожающие масштабы

Крупный пожар вспыхнул в торговом центре в городе Ангарске Иркутской области — огонь охватил площадь в 2 тыс. квадратных метров, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России. По данным спасателей, ситуацию осложнило то, что внутри здания хранились горючие материалы: моторные масла, шины и лакокрасочная продукция.

Ликвидация возгорания продолжается на площади 2 тыс. квадратных метров, — сказали в министерстве.

Ранее двое мужчин 1954 и 1956 годов рождения погибли при пожаре в поселке Любино Омской области. Сообщалось, что погибшие проводили в доме ремонтные работы. По итогам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности».

До этого стало известно, что в Кочубеевском муниципальном округе Ставрополья на федеральной трассе «Кавказ» произошел крупный пожар в столовой «Айшат», огонь охватил 150 квадратных метров. Как сообщили в региональном управлении МЧС, на тушение были брошены 31 человек и 12 единиц спецтехники. В результате инцидента пострадали восемь человек, среди которых трое детей.