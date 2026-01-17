Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 15:55

Площадь пожара в кафе на Ставрополье достигла 150 квадратных метров

Пожар от взрыва газа в кафе на Ставрополье охватил 150 квадратных метров

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Кочубеевском муниципальном округе Ставрополья на федеральной трассе «Кавказ» произошел крупный пожар в столовой «Айшат», огонь охватил 150 квадратных метров, сообщили в региональном управлении МЧС. На тушение были брошены 31 человек и 12 единиц спецтехники.

Произошла разгерметизация газового баллона с последующим возгоранием, — рассказали в ведомстве.

В результате инцидента пострадали восемь человек, среди которых трое детей. Все раненые были оперативно госпитализированы в центральную районную больницу, погибших нет. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося и оценивается степень тяжести травм пострадавших. Возгорание было ликвидировано.

Ранее масштабный пожар произошел в здании учебно-производственного корпуса Тимирязевской академии в Москве. Возгорание в птичнике площадью 500 квадратных метров началось вечером 12 января. Пламя охватило территорию главного аграрного вуза страны на Лиственничной улице.

Ставропольский край
МЧС
кафе
пожары
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач раскрыла опасность популярного у россиян продукта для завтрака
В Бурятии проведут проверку после скандального избиения женщины в полиции
В Новосибирской области восстановили движение электричек
Появилось видео мощного пожара на электроподстанции в Серпухове
В Петербурге полиция накрыла подпольное казино
Сообщения о пытках петербурженки на Кубани дошли до Бастрыкина
Новая «схема Долиной»: пенсионерки по-новому обманывают покупателей жилья
Милонов сравнил Касаткину с проституткой
Наступление на Запорожье 17 января: армия РФ перемолола штурмовиков ВСУ
Новые победы России и шанс для бойцов ВСУ: новости СВО на вечер 17 января
ДТП стало причиной сбоя на МЦД-2
Жительница Татарстана впала в кому на отдыхе в Египте
Эксперт по ЖКХ предложил ввести поощрение за самостоятельную уборку снега
Ни минутой позже: скорой помощи в России утвердили жесткий норматив, детали
Раскрыто количество переданных российским пленным посылок
В Сети появилось видео с места взрыва в кафе на Ставрополье
В Грозном опровергли гибель бойца ММА Чимаева в ДТП
Глава Чечни показал кадры совещания с участием Адама Кадырова
Экс-защитник «Динамо» стал игроком «Пеньяроля»
Известного в городе пожарного застрелили на охоте
Дальше
Самое популярное
Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки
Общество

Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»
Общество

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»

Сотни мертвых бойцов и агония Киева: новости СВО на вечер 15 января
Россия

Сотни мертвых бойцов и агония Киева: новости СВО на вечер 15 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.