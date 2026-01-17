Площадь пожара в кафе на Ставрополье достигла 150 квадратных метров Пожар от взрыва газа в кафе на Ставрополье охватил 150 квадратных метров

В Кочубеевском муниципальном округе Ставрополья на федеральной трассе «Кавказ» произошел крупный пожар в столовой «Айшат», огонь охватил 150 квадратных метров, сообщили в региональном управлении МЧС. На тушение были брошены 31 человек и 12 единиц спецтехники.

Произошла разгерметизация газового баллона с последующим возгоранием, — рассказали в ведомстве.

В результате инцидента пострадали восемь человек, среди которых трое детей. Все раненые были оперативно госпитализированы в центральную районную больницу, погибших нет. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося и оценивается степень тяжести травм пострадавших. Возгорание было ликвидировано.

