В Ленобласти спасли двух человек из горящей квартиры

В Ленинградской области спасателям удалось вызволить из горящей квартиры-студии двух человек, сообщает «Мойка 78». Пожар захватил 31 квадратный метр жилья.

Сообщается, что пожарные использовали спасательное устройство для эвакуации людей с третьего этажа. Во время инцидента никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрической сети. Остальные обстоятельства произошедшего установят специалисты.

Ранее сообщалось, что газовый баллон взорвался в жилом доме в Туапсе. В результате ЧП пострадал один человек. Спасатели уточнили, что здание не было газифицировано, всего к ликвидации последствий привлекались 10 человек и три единицы специальной техники.