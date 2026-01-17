Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 17:40

Пожарные нашли тела ремонтников в сгоревшем доме

Двое рабочих погибли при пожаре в Омской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Двое мужчин 1954 и 1956 годов рождения погибли при пожаре в поселке Любино Омской области, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России. Трагедия произошла ночью 17 января. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Погибли двое мужчин, которые проводили в частном доме ремонтные работы. В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства и причины случившегося, — сказано в сообщении ведомства.

Тем временем в Сети появилось видео мощного пожара на электроподстанции в подмосковном Серпухове. На нем видно красное зарево от пламени, снопы искр и поднимающийся в небо столб дыма. Глава Серпухова Алексей Шимко заявил, что работа по ликвидации последствий аварии на подстанции продолжается в круглосуточном режиме.

Также в Сети появилось видео с места крупного пожара в столовой «Айшат» на федеральной трассе «Кавказ» в Кочубеевском муниципальном округе Ставрополья. На кадрах можно увидеть, как от здания поднимается черный дым. Пострадали восемь человек, включая детей.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке потушили пожар в здании бизнес-центра «Игнат». Из здания самостоятельно эвакуировались 57 человек, еще одного спасатели вывели с девятого этажа.

