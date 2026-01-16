Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 07:49

Появились новые детали крупного пожара в российском бизнес-центре

Во Владивостоке потушили пожар в здании бизнес-центра «Игнат»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во Владивостоке потушили пожар в здании бизнес-центра «Игнат», передает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, детали еще устанавливаются, никто не пострадал. Из здания самостоятельно эвакуировались 57 человек, еще одного спасатели вывели с девятого этажа.

Пожар полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нет, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в бизнес-центре «Игнат» во Владивостоке начался крупный пожар. По словам источника, несколько человек спасались от возгорания и дыма на балконе.

Также масштабный пожар произошел в здании учебно-производственного корпуса Тимирязевской академии в Москве. Возгорание в птичнике площадью 500 квадратных метров началось вечером 12 января. Пламя охватило территорию главного аграрного вуза страны на Лиственничной улице.

До этого в частном доме в селе Верхний Услон в Татарстане обнаружили тела мальчика и девочки, а также двух взрослых. Несовершеннолетним было 12 и 10 лет. По предварительной версии, все жильцы погибли от отравления угарным или бытовым газом.

Владивосток
пожары
МЧС
спасатели
