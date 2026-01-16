Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 05:01

Во Владивостоке загорелся бизнес-центр с людьми внутри

SHOT: во Владивостоке начался сильный пожар в БЦ, люди спасаются на балконах

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В бизнес-центре «Игнат» во Владивостоке начался крупный пожар, передает Telegram-канал SHOT. По версии источника, несколько человек спасаются от возгорания и дыма на балконе.

Отмечается, что к месту происшествия уже выехали расчеты пожарно-спасательной службы. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее масштабный пожар произошел в здании учебно-производственного корпуса Тимирязевской академии в Москве. Возгорание в птичнике площадью 500 квадратных метров началось вечером 12 января. Пламя охватило территорию главного аграрного вуза страны на Лиственничной улице. К тушению были привлечены значительные силы пожарно-спасательных подразделений.

До этого сообщалось, что взрыв газа полностью уничтожил частный жилой дом в Уссурийске. Площадь пожара составила около двух квадратных метров. Сотрудники МЧС вытащили из-под завалов пострадавших мужчину и двух женщин, одну из них спасти не удалось.

Кроме того, при пожаре в психбольнице Златоуста пострадали два пациента, отравившись угарным газом. Возгорание произошло в спортивном зале медучреждения на площади 100 квадратных метров. Всех 132 человек, включая 90 пациентов, эвакуировали из здания. Их временно разместили в близлежащем клубе.


