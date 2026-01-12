Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 12:21

Пациенты психбольницы чуть не сгорели при пожаре

Два пациента психбольницы в Челябинской области пострадали при пожаре

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Два пациента пострадали при пожаре в психбольнице в Челябинской области, у них зафиксировано отравление продуктами горения, сообщает Telegram-канал SHOT. Возгорание площадью 100 «квадратов» произошло в спортзале больницы №7 в Златоусте.

В материале сказано, что всего из-за пожара эвакуировали 132 человека, в их числе 90 больных. Всех разместили в здании клуба, находящегося в 100 метрах от психиатрической больницы.

Ранее мужчина и женщина погибли при пожаре в многоквартирном доме в Железногорске-Илимском Иркутской области. Причиной случившегося стала неосторожность при курении.

Также физик Александр Курилов рассказал, что в осенне-зимний период для обогрева стандартной квартиры достаточно устройства мощностью до 1500 ватт. По его словам, при выборе конкретной модели следует обращать внимание на скорость прогрева, уровень шума, мобильность, воздействие на воздух и общую энергоэффективность прибора.

В начале января из торгового центра «Арена» в Воронеже было эвакуировано 300 человек. Причиной срочных мер стало возгорание. Пожар был локализован на площади 20 квадратных метров. Для тушения огня на место происшествия выехали 74 спасателя.

