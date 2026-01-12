Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме под Иркутском

Мужчина и женщина погибли при пожаре в доме в городе Железногорске-Илимском Иркутской области, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России. Причиной случившегося стала неосторожность при курении.

В горящей квартире были обнаружены погибшие 29-летний мужчина и 36-летняя женщина, — говорится в сообщении.

Как отметило ведомство, из квартир на первом и втором этажах шел густой дым. Семь человек эвакуировались самостоятельно, еще двое были спасены звеном газодымозащитной службы. Шесть специалистов МЧС ликвидировали открытое горение на площади 54 квадратных метра.

Ранее в центре Краснодара произошло возгорание в многоэтажном доме. Из здания были эвакуированы 30 человек, среди которых 10 детей. Пожар удалось полностью потушить, в ликвидации возгорания участвовали девять сотрудников МЧС России и пять специализированных машин.

До этого в Самаре в Железнодорожном районе в одной из квартир многоквартирного дома были обнаружены тела трех человек — супружеской пары и их 28-летней дочери. Предварительной причиной смерти стало отравление угарным газом из-за неисправности в газовой системе.