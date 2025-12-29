Три человека погибли в Самаре от острого отравления СК РФ: три человека погибли от отравления угарным газом в одном из домов Самары

В Самаре произошла трагическая гибель трех человек в результате отравления угарным газом. Как сообщили в Следственном комитете России по региону, в одной из квартир многоквартирного дома были обнаружены тела супружеской пары и их 28-летней дочери.

Инцидент произошел в Железнодорожном районе города. Предварительной причиной смерти названо острое отравление окисью углерода из-за неисправности в газовой системе.

По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью третьей статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»), — говорится в публикации ведомства.

