Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 18:11

Стало известно, кто ответит за гибель троих человек от угарного газа

Слесарю в Тульской области предъявили обвинение в гибели трех человек

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Слесаря ресурсоснабжающей организации в Тульской области обвинили по делу о гибели трех человек от отравления угарным газом летом 2025 года в городе Болохово, сообщили в региональном управлении СКР. По версии следствия, именно действия обвиняемого привели к смерти мужчины и двух его детей 19 и 17 лет, чьи тела обнаружили в квартире на улице Горняков.

В Болохово слесарю предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть трех человек, — говорится в сообщении.

Ранее глава Курской области Александр Хинштейн заявил, что в жилом доме на Харьковской улице произошло отравление угарным газом, в результате которого погибли четыре человека — трое мужчин и одна женщина. По словам губернатора, еще одна жительница госпитализирована в тяжелом состоянии.

Кроме того, в Подмосковье трое членов одной семьи — мать, сын и бабушка — отравились угарным газом после того, как очищали крышу от снега. Предположительно, причиной стало нарушение вентиляции дымохода в ходе работ.

Тульская область
угарный газ
обвинения
смерти
отравления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Биолог опроверг информацию об «эпидемии ожирения» у воробьев
Вэнс раскрыл секрет успеха мирного решения конфликта на Украине
Полицейский участок откроют в доме, где родился Гитлер
Военэксперт раскрыл опасность мин ВСУ с неконтактными радиовзрывателями
В Кремле оценили угрозу ядерных планов Британии и Франции
Дипломат раскрыла истинный смысл антироссийской агрессии Европы
В убийстве экс-советника Януковича нашли явный украинский след
Кардиолог раскрыл, как проявляется ложная гипертония
Военэксперт объяснил, почему круговая оборона Одессы не поможет ВСУ
Дрон ВСУ ранил ребенка в российском регионе
Черногория, съемки с Киркоровым, замужество: как живет Елена Корикова
Кровавая рвота: любовь к коле довела подростка до госпитализации
Военэксперт оценил перспективы новых мин ВСУ с радиовзрывателями
Вэнс раскрыл новые детали хода переговоров с Россией и Украиной
Стало известно, кого Бероев выбрал вместо Алферовой
Лукашенко прибыл в Москву
«В одной постели с Ермаком»: в ГД рассказали о сложном выборе Зеленского
«Ребята сбрендили»: политолог о возможной передаче Украине ядерного оружия
Новая объездная дорога появится под Петербургом
Опасные мины и побег ВСУ с Днепра: новости СВО к вечеру 25 февраля
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.