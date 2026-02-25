Стало известно, кто ответит за гибель троих человек от угарного газа

Слесаря ресурсоснабжающей организации в Тульской области обвинили по делу о гибели трех человек от отравления угарным газом летом 2025 года в городе Болохово, сообщили в региональном управлении СКР. По версии следствия, именно действия обвиняемого привели к смерти мужчины и двух его детей 19 и 17 лет, чьи тела обнаружили в квартире на улице Горняков.

В Болохово слесарю предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть трех человек, — говорится в сообщении.

Ранее глава Курской области Александр Хинштейн заявил, что в жилом доме на Харьковской улице произошло отравление угарным газом, в результате которого погибли четыре человека — трое мужчин и одна женщина. По словам губернатора, еще одна жительница госпитализирована в тяжелом состоянии.

Кроме того, в Подмосковье трое членов одной семьи — мать, сын и бабушка — отравились угарным газом после того, как очищали крышу от снега. Предположительно, причиной стало нарушение вентиляции дымохода в ходе работ.