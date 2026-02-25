Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 18:42

США заговорили о гарантиях безопасности Украине по образцу НАТО

Уиткофф не исключил предоставление Украине гарантий безопасности по образцу НАТО

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: kremlin.ru
Соединенные Штаты не исключают предоставление Украине гарантий безопасности со стороны Европы по образцу НАТО, заявил специальный посланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф, запись выступления которого организатор мероприятия Фонд Виктора Пинчука разместил на YouTube. По словам Уиткоффа, речь идет о пятой статье устава Североатлантического альянса о коллективной обороне.

Думаю, Европа предлагает множество гарантий безопасности, а мы дадим то, что подкрепит их. Я думаю, что все начинается с подобия пятой статьи для Украины. И считаю это очень и очень мощной гарантией, — сказал представитель Трампа.

Уиткофф также отметил, что в ходе переговоров по урегулированию ситуации на Украине обсуждается множество креативных идей. При этом раскрывать какие-либо детали дипломат не может, поскольку это было бы неуместно.

Ранее лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что президент Владимир Зеленский нагнетает военную риторику и отвергает переговоры, поскольку боится быть смененным западными покровителями. По его словам, чувствуя приближение конца, глава государства идет ва-банк, пытаясь втянуть коллективный Запад в конфликт.

Украина
Киев
переговоры
США
Стив Уиткофф
Дональд Трамп
Европа
