Дрон ВСУ ранил ребенка в российском регионе Богомаз: ребенок ранен в Брянской области при атаке дронов ВСУ

Ребенок ранен в Брянской области при атаке дронов ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Инцидент произошел в поселке Витемля Погарского района.

Врезультате подлой атаки украинских нацистов ранен ребенок. ВСУ атаковали дронами – камикадзе поселок Витемля Погарского района. В результате намеренного террористического удара, ранен 14 летний ребенок, — говорится в сообщении.

Богомаз сообщил, что глава Витемлянского сельского поселения Евгений Веремьев находился вблизи места атаки. Мужчина, несмотря на опасность повторной атаки, вывез ребенка и передал его бригаде скорой помощи.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в поселке Октябрьский беспилотник ВСУ атаковал легковой автомобиль. В нем находились два человека, которые получили травмы. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

До этого в Краснодарском крае два человека получили травмы из-за падения фрагментов беспилотника. Пострадавших доставили в больницу, где они находятся под наблюдением врачей. Кроме того, повреждены четыре частных дома, в двух из которых вспыхнул пожар.