Опасные мины и побег ВСУ с Днепра: новости СВО к вечеру 25 февраля

ВСУ начали применять в зоне СВО опасные мины с эффектом Доплера, украинские военные бегут с правого берега Днепра, российские военные уничтожили разведывательные дроны противника. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 25 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

У ВСУ появилось запрещенное оружие против мирных жителей

Мины с эффектом Доплера, которые Вооруженные силы Украины начали применять в зоне специальной военной операции, представляют серьезную угрозу для гражданского населения, заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, использование такого типа вооружений противоречит всем международным нормам.

«Сейчас идут постоянные новшества, новые разработки применяются на линии боевого соприкосновения, и все они направлены на уничтожение либо живой силы, либо техники. И, к сожалению, мина не умная и не умеет разбираться, где гражданские объекты, а где военные. Поэтому, естественно, такие мины с эффектом Доплера очень опасны для мирного населения. По сути, обнаружить их не так сложно. Как мне говорят специалисты, они излучают определенный радиосигнал, по которому их можно найти специальными детекторами, но они обезвреживаются только на месте», — поделился Марочко.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украинские военные покидают Днепр

Украинские подразделения покидают свои позиции на правом берегу Днепра, сообщил Telegram-канал «Херсонский вестник». По его информации, военнослужащие ВСУ постепенно оставляют населенный пункт Антоновка. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Как утверждает канал, брошенные пункты временной дислокации противника уничтожаются силами операторов 18-й общевойсковой армии из группировки войск «Днепр». В публикации также отмечается, что в настоящее время на правобережье не осталось мест, пригодных для использования украинскими военными в качестве укрытий.

Российские военные уничтожили разведывательные дроны ВСУ

Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» из состава 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» успешно уничтожил несколько разведывательных и ударных беспилотников ВСУ, сообщили в Министерстве обороны РФ. Зенитчики 1117-го полка несут круглосуточное боевое дежурство, обеспечивая надежное прикрытие российских подразделений от воздушных атак противника. Получив команду на выдвижение, расчет оперативно занял назначенную позицию и выполнил пуски ракет, поразив все цели. После выполнения боевой задачи военнослужащие оперативно сменили дислокацию, чтобы предотвратить возможный ответный удар со стороны ВСУ.

ЗРК «Тор-М2» Фото: МО РФ

Иностранные наемники бегут из рядов ВСУ

Наемники из Мексики, Колумбии и Бразилии, воевавшие на стороне ВСУ, массово возвращаются в Латинскую Америку, сообщает Telegram-канал Mash. По информации источника, это связано с убийством лидера картеля «Новое поколение Халиско» Эль Менчо и возобновлением активных столкновений с мексиканскими властями.

Как отмечает Mash, латиноамериканским военным, даже без опыта, на родине предлагают до $15 тыс. (около 1,5 млн рублей), тогда как на Украине минимальная ставка составляет лишь $3 тыс. (около 230 тыс. рублей). В рядах мексиканских картелей уже насчитывается не менее 30 тыс. военных.

ВСУ разочаровались в западных поставках

Украинские военные разочарованы качеством беспилотников, поставляемых Киеву из США и Европы, сообщает Euractiv со ссылкой на источники. По данным издания, большая часть этой техники оказалась неэффективной и непригодной для использования в современных боевых условиях.

Как рассказал один из украинских военнослужащих, лишь небольшое количество западных дронов способно выполнять задачи в условиях активного применения средств радиоэлектронной борьбы. По его словам, союзники Киева не в полной мере осознают, как быстро меняется тактическая обстановка на фронте.

В качестве примера боец ВСУ привел случай после одной из поставок техники в 2024 году. Тогда украинские подразделения запустили около 50 беспилотников, однако ни один из них не смог пересечь линию фронта — все были подавлены средствами РЭБ или сбиты.

