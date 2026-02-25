Били по Новороссийску, прилетело по Зеленскому: США объявили демарш Украине

Госдеп США потребовал от Украины прекратить атаки на нефтетерминалы Новороссийска, так как они наносят вред американским инвестициям в Казахстане. Означает ли это, что Вашингтон готов пожертвовать Киевом ради защиты своих вложений в Азии, как экономический шантаж союзника повлияет на способность ВСУ продолжать террор против инфраструктуры и нефтяного экспорта РФ — в материале NEWS.ru.

Почему США объявили демарш Украине после атаки дронов ВСУ на порт Новороссийска

Госдепартамент США потребовал от правительства Украины прекратить удары по объектам, затрагивающим американские экономические интересы, заявила посол Киева в Штатах Ольга Стефанишина.

«Мы слышали, что украинские атаки на Новороссийск повлияли на некоторые американские инвестиции, осуществляемые через Казахстан. И мы слышали от Госдепартамента, что нам следует воздерживаться от нападок на американские интересы», — заявила дипломат в интервью CNN. По ее словам, Госдеп не призывал Киев прекратить атаки на российскую военную и энергетическую инфраструктуру в целом. Стефанишина добавила, что Украина приняла к сведению требования США.

По информации CNN, от атак украинских беспилотников понес убытки американский нефтяной концерн Chevron — один из крупнейших акционеров Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), посредством которого Казахстан экспортирует свою нефть через территорию России. Удары дронов по порту Новороссийска в ноябре 2025 года повредили инфраструктуру КТК, что привело к снижению поставок и, как следствие, к убыткам Chevron.

В начале января 2026 года украинские БПЛА атаковали нефтяные танкеры, которые шли под загрузку в порт Новороссийска, чтобы перевозить казахстанскую нефть. Американский концерн вновь понес убытки.

Как удар украинских БПЛА по порту Новороссийска навредил интересам США

По мнению заместителя гендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, кто-то из руководства Chevron достучался до Госдепа и попросил унять неадекватов — украинских военных.

«Атаки на Каспийский трубопроводный консорциум затронули коммерческие интересы конкретной компании, а не США как государства», — отметил он в беседе с NEWS.ru.

Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

По словам эксперта, среди получателей нефти по КТК — потребители из Италии, Франции, Греции и Испании.

«Но мы не слышали и вряд ли услышим от руководства ЕС требования к Украине не бить по Каспийскому трубопроводному консорциуму, потому что страдают европейские потребители», — добавил Фролов. По его мнению, дипломатический демарш США в отношении Украины не будет иметь серьезных политических последствий. По этой причине украинский посол не стала каяться за удары БПЛА, а лишь сказала, что Киев примет к сведению позицию Госдепа.

Почему Трамп решил надавить на Зеленского после ударов ВСУ по Новороссийску

Дипломатический скандал из-за ударов ВСУ по КТК — очередная попытка Дональда Трампа надавить на Владимира Зеленского в ходе переговоров между Россией, Украиной и США, подчеркнул американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российской академии наук (ЦИПБ РАН) Константин Блохин.

«Трампу важно, чтобы переговоры завершились успехом, поэтому он давит на Зеленского. Дескать, ты бьешь уже не только по России, но и по США, остановись немедленно!» — пояснил политолог в беседе с NEWS.ru.

Он напомнил, что в прошлом году Трамп лишил Украину финансирования, и совокупная западная помощь киевскому режиму уменьшилась примерно вдвое.

«В ходе последующих переговоров будут обсуждаться такие вопросы, как отказ от Starlink, который начинает работать с перебоями, и от американских разведданных», — добавил Блохин.

Налеты украинских беспилотников на КТК произошли много недель назад, а посла Украины вызвали в Госдеп только сейчас, сказал в беседе с NEWS.ru главный редактор портала «Геополитика.ру» Леонид Савин.

«Переговоры Россия — Украина — США идут не слишком успешно, их ход нужно ускорить», — пояснил политолог.

По его мнению, Трамп будет давить на Зеленского, чтобы он снизил военную активность. Но можно ждать и усиления давления на Россию, подчеркнул эксперт.

Владимир Зеленский Фото: Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Атаковав Украину БПЛА и ракетами, мы повредили заводы по производству растительного масла и кондитерских изделий, где пряталась боевая техника. Американцы вложились в эти предприятия», — отметил Савин.

По его словам, власти США также попросят Россию снизить интенсивность ударов, так как они защищают интересы американских инвесторов.

«Цель Трампа — зримый внешнеполитический успех на фоне предстоящих в ноябре выборов в конгресс. Поэтому он и пытается замирить Украину с Россией», — добавил Савин.

По мнению эксперта, намного более эффективным способом достижения мира стал бы отказ от поставок ВСУ произведенного в США оружия.

Между тем политолог-американист Малек Дудаков заявил, что в ближайшие недели Трамп резко усилит давление на Зеленского.

«Дипломатическими нотами дело не ограничится. Думаю, что Трамп вспомнит о коррумпированности киевского режима — доказательств у него много», — заявил эксперт в разговоре с NEWS.ru.

Читайте также:

Все тайные бункеры Зеленского: сколько их, где прячется президент Украины

ТЦК и полиции объявили войну: Украина пылает от Николаева до Львова

«Полезный идиот» Эпштейна: за что в Британии арестовали принца Эндрю