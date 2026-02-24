Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 13:25

Политолог ответил, ждать ли прорыва по украинскому конфликту до 4 июля

Политолог Дудаков назвал маловероятным завершение украинского конфликта к 4 июля

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Шансы на завершение украинского конфликта к 4 июля оцениваются как крайне низкие, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, ранее президент США Дональд Трамп уже устанавливал множество временных рамок для разрешения кризиса, однако все они прошли без ощутимых результатов.

У Трампа было огромное количество дедлайнов, которые он ставил в рамках своей концепции разрешения украинского кризиса. Все они проходили, и ничего внятного добиться не удалось. Сначала это были 24 часа, потом 72 часа, затем две недели, несколько месяцев. Не так давно он ставил дедлайном День благодарения. Потом было Рождество, конец года. Теперь очередной дедлайн — то ли конец мая, когда в США отмечается День поминовения, День памяти ветеранов и сразу после этого момента стартует активная фаза электоральной борьбы на выборах в конгресс, то ли 4 июля — День независимости, который в этом году пройдет в особенно праздничной обстановке. Получится это или нет — очень большой вопрос, потому что предыдущие дедлайны проходили безрезультатно, — пояснил Дудаков.

По его словам, украинские лоббисты намеренно затягивают процесс урегулирования кризиса, надеясь изменить ситуацию после ноябрьских выборов в Конгресс США. Он также добавил, что ставка на смену «политической погоды» в Вашингтоне выглядит рискованной на фоне энергоколлапса на Украине и проблем ВСУ на фронте.

Украинские лоббисты тянут время, проявляют недоговороспособность, требуют себе гарантии безопасности, отказываясь пока что выводить войска из Донбасса и признавать территориальные потери де-юре и де-факто. Смысл в том, что украинское лобби надеется, что чем дольше оно тянет, тем больше у него будет вероятность хотя бы как-то выскользнуть из этой тупиковой ситуации. Возможно лоббисты надеются дотянуть до выборов в конгресс. Никто не знает, в каком состоянии будет Украина к концу этого года, учитывая и энергокризис, и блэкауты, и отключение электричества, и коллапс на фронте. Это действительно отчаянная стратегия, — подытожил Дудаков.

Ранее европейские чиновники и представители НАТО сообщили, что власти США хотят заключить сделку по урегулированию конфликта на Украине к 4 июля. По их словам, Вашингтон планирует сделать это до того, как в стране будут проходить торжества по случаю 250-й годовщины независимости.

