Дугин объяснил, какой исторический договор могли бы заключить США и Россия

США и Россия способны сформировать мир независимых государств-цивилизаций, заявил NEWS.ru философ и политолог Александр Дугин. Однако, по его словам, действия главы Белого дома Дональда Трампа вызывают серьезные сомнения в возможности реализации этого проекта.

Если бы Трамп оставался таким, каким он сформировался, каким он обещал быть в начале своего президентского срока, то, я думаю, Россия и США вместе могли бы стать архитекторами многополярного мира. Мы могли бы выработать общую систему безопасности, пересмотреть правила миропорядка, уйти от глобалистской повестки, восстановить понятие суверенных государств-цивилизаций. Мы могли бы, безусловно, при участии Китая, Индии, исламского мира, Африки и Латинской Америки, построить мировую архитектуру великих держав, — поделился Дугин.

Он указал, что американский журналист Такер Карлсон, политолог Джон Миршаймер, а также большинство аналитиков, поддерживающих Трампа, были настроены на тесное сотрудничество с Россией и рассматривали ее как одну из великих держав. Однако, по словам философа, вероятность создания новой архитектуры мира под совместным началом России, США и других ключевых игроков крайне мала.

Этот шанс, ну, если не совсем потерян, то сейчас становится чрезвычайно мал. Либо что-то изменится в самом Трампе, на что надежды мало, учитывая его возраст и манеру себя вести. Думаю, России надо перестраиваться, искать другую стратегию. Надо настраиваться на защиту национальных интересов перед давлением Запада, каким бы оно ни было. Исходя из файлов [Джеффри] Эпштейна (американский финансист. — NEWS.ru), мы видим, что есть гиперглубинное государство, гиперстейт, а не дипстейт, которое стало более важной силой. Получается, что за Трампом и глобалистами при всем накале отношений стоит некая общая сеть, — добавил Дугин.

Он подчеркнул, что России следует ориентироваться исключительно на свои ценности. По словам философа, необходимо выстраивать отношения с теми государствами, которые разделяют мирные взгляды и готовы сотрудничать. Дугин также отметил, что если заинтересованные страны не смогут установить новый мировой порядок совместно с главой Белого дома, то это произойдет независимо от его участия.

Ранее сообщалось, что Трамп рассматривает вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио на роль своих преемников. По информации зарубежных СМИ, президент США обсуждает с советниками вероятность такого тандема.