В ГД раскрыли планы Европы по Украине и России Депутат Афонин: Европа продолжает стремиться к поражению России

Европейские политики продолжают стремиться нанести России поражение, заявил в беседе с ИС «Вести» первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин. Депутат подчеркнул, что Европа при поддержке Украины ведет конфликт против России, игнорируя человеческие жертвы.

Афонин отметил различие в поведении США и европейских стран за четыре года спецоперации. По его словам, западные государства сохраняют стратегию военного давления на Россию, несмотря на изменения в американской политике.

Мы очевидно видим, что западные политики, в первую очередь европейские политики, они фактически вот эту линию — на попытку нанести военное поражение нашей стране — от этой линии не отошли, несмотря на определенные изменения в американской политике. <…> Европейским политикам все равно на эти жертвы, — сказал Афонин.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что планы Европы передать Украине ядерную бомбу вопиющим образом нарушают международное право. Так он прокомментировал сообщения Службы внешней разведки РФ, что Париж и Лондон прорабатывают вопрос передачи данного оружия Киеву.