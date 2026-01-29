Зимняя Олимпиада — 2026
«Гордиться своим Донни». Трамп изобрел мем-политику: что это значит

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
С возвращением Дональда Трампа на пост президента США американская политика превратилась в увлекательное реалити-шоу, за которым вынужденно следит весь мир. Жители Штатов узнают о решениях своего лидера из соцсетей, а сам он не боится громких высказываний, оскорблений и даже откровенных угроз в адрес политиков и целых государств. Как Трамп превратился в живой мем и сколько правды в его словах и действиях — в своей колонке специально для NEWS.ru объяснил первый зампред ЦК КПРФ, первый зампред комитета Госдумы по безопасности Юрий Афонин.

Как Трамп превращает политику в шоу

В политике важно различать форму и содержание. С точки зрения формы администрация Трампа выглядит чем-то совершенно новым и поражающим воображение. И сам американский лидер, и некоторые представители его команды работают по законам шоу-бизнеса: множество ярких, порой противоречащих друг другу заявлений, угрозы в адрес всех государств мира, постоянные обещания совершить чудо — закончить украинский конфликт за несколько часов или дней, к лету, к Рождеству… Но сроки чудес все время сдвигаются. Ставятся ультиматумы, о которых сам Трамп потом «забывает». Представители администрации публикуют в соцсетях скандальные заявления, постят мемы и постоянно позируют перед телекамерами — то танцуя, то с оружием в руках, то подтягиваясь и отжимаясь.

На первый взгляд, в этом нет ничего общего с тем, что делали предыдущие американские президенты. Но на самом деле содержание трамповской политики остается вполне традиционным для США. Курс любого американского лидера — будь то республиканец или демократ — это всегда продвижение интересов крупного местного капитала. Что тут может измениться? Только степень влияния тех или иных группировок на решения Белого дома. И за Трампом прежде всего стоят «хайтек», оборонный и нефтегазовый секторы.

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие цели на самом деле преследует Трамп

Основное направление стратегии Трампа — сохранить за Америкой статус мирового гегемона. Для этого США вкладывают огромные средства в развитие искусственного интеллекта и освоение космического пространства. Достаточно сказать, что Штаты сегодня выводят на орбиту примерно в 25 раз больше полезной нагрузки, чем Россия.

Главная проблема американских политиков в том, что в мире вырос новый мощный центр силы — социалистический Китай. Поэтому Трамп сосредотачивает усилия на противостоянии с Поднебесной. Отношения с НАТО, чья зона ответственности далека от границ КНР, теряют важность — как и европейское направление в целом. Зато Трамп готов пойти на определенные компромиссы с Россией. Он очень хотел бы разорвать ее складывающееся стратегическое партнерство с Китаем и использовать нашу страну в противостоянии с Пекином, но такой поворот, конечно, совсем не в интересах РФ.

Та группировка крупного капитала, которая отправила Трампа на политическую арену, намерена всерьез взяться за реиндустриализацию Америки. Может показаться, что республиканец бесконтрольно размахивает своей «тарифной дубиной», но на самом деле за этим вырисовывается целая система защиты американского рынка, призванная создать максимально благоприятные условия для развития промышленности США.

За Трампом — нефтегазовый сектор США. И вот Вашингтон идет на похищение президента Венесуэлы — страны с самыми большими запасами нефти в мире. Другой неподконтрольный Штатам нефтяной гигант — Иран. Трамп уже бомбил его в 2025 году и теперь «может повторить». Гренландия, в свою очередь, открывает путь к сырьевым ресурсам Арктики. А глобальная цель — обеспечить американским корпорациям доминирование на мировом нефтяном рынке. При этом президент Штатов готов полностью отбросить зеленую повестку — ведь она мешает и реиндустриализации, и новым масштабным проектам по добыче сырья.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Два слова: «прагматизм» и «логика»

Может показаться, что Трамп последовательно портит отношения с Европой. В реальности же он успешно «прогибает» ее под интересы американского капитала. Смотрите сами: ЕС наращивает военные расходы и закупает все больше американских вооружений — прекрасный бонус для стоящих за главой США оружейных корпораций.

На самом деле политика Трампа очень прагматична и логична. А клоунада и «мемность» — это пиар-работа на непритязательного американского избирателя. Электорат президента не слишком образован, но падок на все яркое. Простые парни из Техаса должны гордиться своим Донни: он настоящий ковбой и всем в мире даст жару.

Нам же не стоит уподобляться техасским реднекам. Нужно видеть суть политики Трампа — и тогда мы будем понимать, чего можно от него ожидать, а чего — нет.

