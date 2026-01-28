Военный монстр: оборонка ЕС «переплюнула» США — Брюссель готовится к войне?

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует существенно нарастить выпуск артиллерийских снарядов, превысив совокупные производственные мощности ВПК США в этом сегменте. По данным The Wall Street Journal, эти планы — часть масштабного процесса по перевооружению Европы на фоне украинского конфликта. Для чего Евросоюз пытается обогнать своего главного партнера и может ли это быть признаком подготовки к войне с Россией — в материале NEWS.ru.

Что известно о планах Rheinmetall

WSJ пишет, что руководство Rheinmetall намерено выпускать до 1,5 млн артиллерийских снарядов калибра 155 мм ежегодно. Эти боеприпасы, как отмечает СМИ, имеют ключевое значение не только для пополнения национальных запасов стран — участниц НАТО, но и для продолжения военной помощи Украине. Именно этот калибр — стандартный для артиллерии западного образца, которую получает Киев.

Ожидается, что такого объема производства концерну удастся достичь уже к 2027 году. Это примерно вдвое превысит показатели Rheinmetall за 2025-й. Существенная часть боеприпасов — 350 тысяч в год — будет выпускаться на новом заводе компании в населенном пункте Унтерлюс, открывшемся прошлым летом. При этом в планах у руководства предприятия есть строительство еще одного объекта на Украине, а также завода в Литве.

Руководство Rheinmetall намерено обогнать по объемам производства весь оборонно-промышленный комплекс США, который с начала украинского конфликта фактически утроил выпуск боеприпасов. По данным портала Defense One, в 2026 году американские производители намерены произвести порядка 1 млн артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Как перевооружается Европа

Участие в масштабной программе перевооружения Европы принимает не только Германия. Не так давно бизнесмен из Чехии Михал Стрнад был признан самым богатым производителем оружия в ЕС: его компания Czechoslovak Group (CSG) — один из ключевых поставщиков оружия на Украину.

Стрнад начинал с переоборудования советских танков Т-72, а сегодня CSG входит в число основных производителей боеприпасов на европейском рынке. При этом предприниматель убежден: даже после окончания украинского конфликта его продукция будет востребована, поскольку странам ЕС необходимо восполнять запасы вооружения.

Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с NEWS.ru отметил, что помощь украинской армии действительно оказалась весьма затратной для европейцев.

«Расход снарядов и других боеприпасов на Украине слишком высок: иногда на основных направлениях расходовалось по 5000–6000 единиц в сутки. Теперь часть заново произведенных боеприпасов пойдет на склады хранения в Европе, какое-то количество получат действующие армейские части для проведения учений, а что-то опять направят Киеву. Но сначала европейцы доверху забьют свои собственные арсеналы», — уверен собеседник.

К чему готовится Европа

В ЕС не скрывают, что рассматривают сценарий открытого вооруженного противостояния с Россией. О наличии таких планов у Брюсселя заявлял премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, заседания лидеров Евросоюза уже превратились в «военные советы», где обсуждается главный вопрос — «как победить РФ».

Однако Леонков сомневается, что нынешнее наращивание выпуска боеприпасов напрямую связано с подготовкой к возможному конфликту.

«При всей воинственной риторике европейских лидеров в Баварии недавно четко заявили, что без прямого участия США Европа воевать с Россией не сможет. А Штаты в своей новой доктрине нацбезопасности прописали, в каком случае вступят в войну в Европе — только если такой конфликт будет угрожать самим США», — заметил эксперт.

Военный и международный эксперт, специалист по разведкам и армиям НАТО, профессор Дипакадемии МИД России Александр Артамонов в свою очередь отмечает: военный сценарий все же возможен. Правда, речь идет не о крупномасштабной войне с РФ, уверен собеседник NEWS.ru.

«Полноценная наступательная кампания НАТО маловероятна. Для этого нужна не только серийная продукция, но и большая армия с интегрированными системами — спутниковыми группировками, быстрыми вычислительными мощностями и прочее. Такие мощности пока есть преимущественно у США. Плюс нужно крупноформатное собственное производство современных танков, самолетов и так далее. Одно лишь наращивание продукции не даст победы на поле боя без глубины обороны. Кроме того, у Европы есть проблема с сырьем, в том числе с редкоземельными элементами, и она продолжает иметь коммерческие контракты с Россией», — объяснил эксперт.

В то же время, добавил Артамонов, у европейцев есть долговременная стратегия продвижения на восток. Поэтому они играют на перспективу: даже медленное расширение влияния имеет значение. Поэтому для ЕС даже временное закрепление на Украине будет стратегическим достижением, сказал профессор.

«Да, наращивание военного потенциала в Европе идет, но это скорее долгосрочная стратегия по усилению влияния и экспорта вооружений, а не подготовка к немедленной лобовой войне. Такие сценарии мы можем остановить, побеждая на украинском фронте и затем укрепляя себя, в том числе на Кавказе. Напомню: на мадридской встрече НАТО в 2022 году разработан ряд документов по организации трех театров военных действий: первый — украинский, второй — кавказский, третий — Прибалтика. Эти планы действуют в соответствии с разработанными НАТО сценариями», — резюмировал Артамонов.

