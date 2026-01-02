Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 02:53

Стало известно об ускоренной милитаризации Нидерландов

Посол РФ Тарабин: Нидерланды взяли курс на ускоренную милитаризацию в 2025 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Нидерланды в 2025 году проводили активную политику милитаризации, заявил ТАСС посол РФ в королевстве Владимир Тарабрин. По его словам, страна стремительно превращается в ключевой элемент инфраструктуры НАТО.

В 2025 году мы наблюдали устойчивую тенденцию к ускоренной милитаризации Нидерландов и все более активному позиционированию королевства в качестве одного из ключевых элементов военной инфраструктуры НАТО в Европе, — рассказал Тарабрин.

Ранее стало известно, что европейские политические элиты не готовы к прямому военному конфликту с Россией, однако сознательно продолжают курс на конфронтацию, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. По его словам, правящие элиты не могут «слезть с предвоенной иглы», так как отказ от мифа о «российской угрозе» поставит под вопрос политику милитаризации с огромными военными расходами.

До этого Пушков отмечал, что европейский ВПК больше всего заинтересован в затягивании украинского конфликта. Он отметил, что такие компании, как Thales, Dassault, Rheinmetall, выплатили своим акционерам в 2025 году рекордные дивиденды — $5 млрд (387 млрд рублей). Сенатор добавил, что все это указывает на большую прибыль организаций.

