Пушков раскрыл, кто в Европе заинтересован в конфликте на Украине

Европейский ВПК заинтересован в затягивании украинского конфликта, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале. Он отметил, что такие компании, как Thales, Dassault, Rheinmetall, выплатили своим акционерам в 2025 году рекордные дивиденды — $5 млрд (387 млрд рублей). Сенатор добавил, что все это указывает на большую прибыль организаций.

ВПК [Европы] заинтересован в продолжении конфликта на Украине, — написал Пушков.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Ирина Мудрая заявила, что Киев рассчитывает получить первую часть крупного кредита от Европейского союза весной следующего года. Она уточнила, что речь идет о согласованной сумме в €90 млрд (8 трлн рублей).

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что ЕС вряд ли получит обратно отданные Украине деньги. Она пояснила, что беспроцентный кредит в €90 млрд (8,3 трлн рублей), который страны сообщества договорились выделить Киеву на недавнем саммите, Зеленский не станет возвращать.