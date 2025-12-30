Киев озвучил свои желание на первый транш по кредиту ЕС

Киев озвучил свои желание на первый транш по кредиту ЕС Мудрая: Украина надеется на первый транш по кредиту ЕС уже весной 2026 года

Украина рассчитывает получить первую часть крупного кредита от Европейского союза весной следующего года, заявила заместитель главы офиса президента Владимира Зеленского Ирина Мудрая в интервью украинской версии журнала Forbes. Она уточнила, что речь идет о согласованной сумме в €90 млрд (8 трлн рублей).

Кредитные средства были одобрены ЕС в качестве альтернативы ранее обсуждавшемуся изъятию замороженных российских активов. По словам Мудрой, критически важным сроком получения первого транша является период, начиная с апреля 2026 года, когда у Киева возникнут сложности с исполнением бюджетных обязательств.

В начале года эти средства не получим. Критический момент — период, начиная с апреля. Именно с апреля возникает проблема с выполнением бюджетных обязательств и осуществлением выплат, поэтому для нас принципиально важно получить эти средства вовремя, — указала политик.

Представитель украинской власти отметила, что большая часть средств планируется к направлению на военные нужды, включая закупки вооружения и выплаты военнослужащим. Вопрос о привязке кредита к конкретным реформам, по ее словам, остается предметом дискуссий с Европейской комиссией.

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин обратил внимание, что лидеры Евросоюза вряд ли примут новые решения по поводу конфликта на Украине в начале 2026 года. По его мнению, европейские политики устали от коммуникации с украинским президентом Владимиром Зеленским.