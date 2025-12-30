Новый год — 2026
Украина рассчитывает получить первую часть крупного кредита от Европейского союза весной следующего года, заявила заместитель главы офиса президента Владимира Зеленского Ирина Мудрая в интервью украинской версии журнала Forbes. Она уточнила, что речь идет о согласованной сумме в €90 млрд (8 трлн рублей).

Кредитные средства были одобрены ЕС в качестве альтернативы ранее обсуждавшемуся изъятию замороженных российских активов. По словам Мудрой, критически важным сроком получения первого транша является период, начиная с апреля 2026 года, когда у Киева возникнут сложности с исполнением бюджетных обязательств.

В начале года эти средства не получим. Критический момент — период, начиная с апреля. Именно с апреля возникает проблема с выполнением бюджетных обязательств и осуществлением выплат, поэтому для нас принципиально важно получить эти средства вовремя, — указала политик.

Представитель украинской власти отметила, что большая часть средств планируется к направлению на военные нужды, включая закупки вооружения и выплаты военнослужащим. Вопрос о привязке кредита к конкретным реформам, по ее словам, остается предметом дискуссий с Европейской комиссией.

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин обратил внимание, что лидеры Евросоюза вряд ли примут новые решения по поводу конфликта на Украине в начале 2026 года. По его мнению, европейские политики устали от коммуникации с украинским президентом Владимиром Зеленским.

