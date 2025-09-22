Зеленский ожидает дополнительного финансирования со стороны НАТО Зеленский: Украина ожидает допфинансирования инициативы PURL в октябре

Украинская сторона ожидает в октябре дополнительного финансирования инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), заявил президент страны Владимир Зеленский в видео, опубликованном в своем Telegram-канале. Данная программа предусматривает быстрые поставки вооружения на Украину за счет добровольных взносов стран НАТО.

В октябре мы ожидаем предоставления дополнительного финансирования для этой инициативы, — указал политик.

Инициатива PURL была запущена в начале августа как новый механизм поддержки Украины со стороны США и НАТО. Программа позволяет оперативно осуществлять поставки необходимого вооружения через добровольное финансирование странами-участницами Альянса.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев заявил, что США используют коммерческий подход в поставках оружия Украине через страны НАТО, где спонсором выступает Евросоюз. По его словам, американское оружейное лобби не пытается извлечь прибыль посредством сложной схемы главы Белого дома Дональда Трампа с редкоземельными металлами.