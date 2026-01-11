Атака США на Венесуэлу
11 января 2026 в 00:11

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 11 января 2026 года

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
11 января — дата, которая объединяет важные экологические, культурные, исторические и духовные события. Поэтому неудивительно, что многие интересуются: какой сегодня день в России, какой сегодня праздник и что отмечают сегодня в мире. Эта дата богата традициями, памятными годовщинами и необычными тематическими днями, а также включает значимые церковные даты, что делает ее по-настоящему многогранной.

Какие праздники отмечают 11 января в России и мире?

Если вы ищете ответ на вопрос, какие праздники отмечают 11 января, то эта дата включает сразу несколько заметных международных и российских событий.

  • День заповедников и национальных парков — одна из главных экологических дат, подчеркивающая важность охраны природы, редких видов и уникальных территорий.

  • Международный день «спасибо» призывает людей проявлять вежливость, благодарность и внимание друг к другу.

  • Международный день равенства на работе напоминает о важности честных условий труда и одинаковых возможностей для всех сотрудников.

  • Всемирный день зарисовок посвящен творчеству и наблюдательности — художники по всему миру создают быстрые рисунки, чтобы уловить моменты повседневной жизни.

Эти даты формируют наиболее полный ответ на вопрос о том, что отмечают сегодня в России и мире.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Необычные праздники и памятные события

Любителям необычных праздников эта дата также придется по вкусу — именно здесь важно упомянуть тематические даты, которые формируют категорию «необычные праздники в мире».

11 января отмечают:

  • День молока — веселый и вкусный праздник, посвященный одному из самых популярных продуктов.

  • День «Выучите свое имя на азбуке Морзе» — отличная возможность узнать что-то новое и нестандартное.

  • День опасности сигарет для вашего здоровья — напоминание о вреде курения и заботе о себе.

Такие даты делают календарь более ярким и разнообразным.

Церковные и религиозные праздники сегодня

Многих интересует, какой религиозный праздник отмечается 11 января. Эта дата относится к периоду святок, и именно 11 января приходится их шестой день, который в народе называли «Страшным днем». В этот день верующие шли в храм, молились о здоровье близких и вспоминали о мучениках, невинно пострадавших.

Также было принято прибираться в доме, чтобы «водились деньги», готовить пищу и поддерживать порядок. Продолжались колядки, вечерки и святочные гадания. А во время гаданий на суженого использовали хлеб, воду, золу, монеты, ножницы, зеркала.

С этим днем связано несколько запретов:

  • Нельзя желать здоровья и счастья — считалось, такое пожелание украдет все это;

  • Нельзя ругать детей;

  • Нельзя начинать новые дела;

  • Нельзя впускать незваных гостей.

Кроме того, этот день посвящен памяти 14 000 младенцев-мучеников, избиенных Иродом в Вифлееме.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Памятные даты и события: что произошло 11 января в разные годы?

Историческая составляющая этой даты насыщена. Именно поэтому 11 января особенно важно для тех, кто интересуется тем, какие исторические события произошли в этот день.

  • 1700 — переход России на юлианский календарь.

  • 1787 — Гершель открыл спутники Урана — Титанию и Оберон.

  • 1917 — создан первый заповедник СССР— Баргузинский.

  • 1919 — принято решение о продразверстке.

  • 1922 — первое в мире применение инсулина.

  • 1940 — премьера балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта».

  • 1960 — открыт Центр подготовки космонавтов.

  • 1994 — начало работы Федерального собрания РФ.

Кто родился и кто умер 11 января?

Чтобы понять, какие известные личности связаны с сегодняшним днем, рассмотрим имена тех, кто появился на свет или ушел из жизни именно 11 января.

Родились

• Константин Хабенский (1972) — актер театра и кино, режиссер, народный артист России.

• Андрей Малахов (1972) — популярный телеведущий и журналист.

• Аманда Пит (1972) — актриса кино и телевидения.

Умерли

• Эдмунд Хиллари (2008) — легендарный альпинист, первый покоритель Эвереста.

• Георгий Гаранян (2010) — джазовый музыкант и дирижер.

• Ариэль Шарон (2014) — государственный и военный деятель.

Если вы ищете вдохновение, новые знания или просто хотите отметить особенный момент, 11 января предлагает широкий выбор значимых поводов.

Анна Скворцова
А. Скворцова
