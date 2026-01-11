Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 11 января 2026 года

11 января — дата, которая объединяет важные экологические, культурные, исторические и духовные события. Поэтому неудивительно, что многие интересуются: какой сегодня день в России, какой сегодня праздник и что отмечают сегодня в мире. Эта дата богата традициями, памятными годовщинами и необычными тематическими днями, а также включает значимые церковные даты, что делает ее по-настоящему многогранной.
Какие праздники отмечают 11 января в России и мире?
Если вы ищете ответ на вопрос, какие праздники отмечают 11 января, то эта дата включает сразу несколько заметных международных и российских событий.
День заповедников и национальных парков — одна из главных экологических дат, подчеркивающая важность охраны природы, редких видов и уникальных территорий.
Международный день «спасибо» призывает людей проявлять вежливость, благодарность и внимание друг к другу.
Международный день равенства на работе напоминает о важности честных условий труда и одинаковых возможностей для всех сотрудников.
Всемирный день зарисовок посвящен творчеству и наблюдательности — художники по всему миру создают быстрые рисунки, чтобы уловить моменты повседневной жизни.
Эти даты формируют наиболее полный ответ на вопрос о том, что отмечают сегодня в России и мире.
Необычные праздники и памятные события
Любителям необычных праздников эта дата также придется по вкусу — именно здесь важно упомянуть тематические даты, которые формируют категорию «необычные праздники в мире».
11 января отмечают:
День молока — веселый и вкусный праздник, посвященный одному из самых популярных продуктов.
День «Выучите свое имя на азбуке Морзе» — отличная возможность узнать что-то новое и нестандартное.
День опасности сигарет для вашего здоровья — напоминание о вреде курения и заботе о себе.
Такие даты делают календарь более ярким и разнообразным.
Церковные и религиозные праздники сегодня
Многих интересует, какой религиозный праздник отмечается 11 января. Эта дата относится к периоду святок, и именно 11 января приходится их шестой день, который в народе называли «Страшным днем». В этот день верующие шли в храм, молились о здоровье близких и вспоминали о мучениках, невинно пострадавших.
Также было принято прибираться в доме, чтобы «водились деньги», готовить пищу и поддерживать порядок. Продолжались колядки, вечерки и святочные гадания. А во время гаданий на суженого использовали хлеб, воду, золу, монеты, ножницы, зеркала.
С этим днем связано несколько запретов:
Нельзя желать здоровья и счастья — считалось, такое пожелание украдет все это;
Нельзя ругать детей;
Нельзя начинать новые дела;
Нельзя впускать незваных гостей.
Кроме того, этот день посвящен памяти 14 000 младенцев-мучеников, избиенных Иродом в Вифлееме.
Памятные даты и события: что произошло 11 января в разные годы?
Историческая составляющая этой даты насыщена. Именно поэтому 11 января особенно важно для тех, кто интересуется тем, какие исторические события произошли в этот день.
1700 — переход России на юлианский календарь.
1787 — Гершель открыл спутники Урана — Титанию и Оберон.
1917 — создан первый заповедник СССР— Баргузинский.
1919 — принято решение о продразверстке.
1922 — первое в мире применение инсулина.
1940 — премьера балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта».
1960 — открыт Центр подготовки космонавтов.
1994 — начало работы Федерального собрания РФ.
Кто родился и кто умер 11 января?
Чтобы понять, какие известные личности связаны с сегодняшним днем, рассмотрим имена тех, кто появился на свет или ушел из жизни именно 11 января.
Родились
• Константин Хабенский (1972) — актер театра и кино, режиссер, народный артист России.
• Андрей Малахов (1972) — популярный телеведущий и журналист.
• Аманда Пит (1972) — актриса кино и телевидения.
Умерли
• Эдмунд Хиллари (2008) — легендарный альпинист, первый покоритель Эвереста.
• Георгий Гаранян (2010) — джазовый музыкант и дирижер.
• Ариэль Шарон (2014) — государственный и военный деятель.
Если вы ищете вдохновение, новые знания или просто хотите отметить особенный момент, 11 января предлагает широкий выбор значимых поводов.