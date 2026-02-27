Зимняя Олимпиада — 2026
Названо число солдат ВСУ, плененных бойцами «Запада» за неделю

Кимаковский: бойцы группировки «Запад» за неделю взяли в плен 29 солдат ВСУ

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Военнослужащие Вооруженных сил России за минувшую неделю взяли в плен 29 украинских солдат, заявил в эфире Первого канала советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, речь идет о пленении бойцов ВСУ военными российской группировки войск «Запад».

29 человек взяты в плен, — подчеркнул Кимаковский.

Кроме того, бойцы ВС РФ «перемололи» целую бригаду охраны Генерального штаба ВСУ, уточнил советник руководителя региона. Также Кимаковский уточнил, что за этот период группировкой «Запад» было уничтожено более 200 единиц украинской спецтехники.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за неделю ВС РФ нанесли два массированных и шесть групповых ударов по военным объектам на Украине. В их числе — места производства, хранения, предполетной подготовки и запуска ударных БПЛА. Это стало ответом на террористические атаки со стороны ВСУ.

До этого стало известно, что российские военные освободили село Краснознаменка в Межевском районе Днепропетровской области Украины. В операции участвовали бойцы группировки войск «Центр».

