В зоне ответственности российской группировки войск «Запад» зафиксировано присутствие женской роты беспилотных систем (БпС) в составе Вооруженных сил Украины, сообщил РИА Новости советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. По его словам, наибольшее число женщин в ВСУ служат на должностях поваров и медработников.

На стороне противника действует женская рота БпС, — сказал Кимаковский.

Ранее в российских силовых структурах заявили, что два эшелона с живой силой и военной техникой Вооруженных сил Украины были ликвидированы в районе узловой станции Конотоп. Эти подразделения предназначались для усиления оборонительных рубежей на Сумском направлении.

До этого стало известно, что командование Вооруженных сил Украины не хочет переносить боевые действия в леса с глубокими оврагами в Сумской области. Украинские военнослужащие сомневаются из-за невозможности применения беспилотников. Если российские военнослужащие закрепятся в лесу к концу весны, то украинским военным будет практически невозможно вернуть позиции.