02 февраля 2026 в 08:18

ВС России уничтожили два состава с бойцами ВСУ в Сумской области

РИА Новости: российские военные поразили в Конотопе два состава с бойцами ВСУ

Фото: МО РФ
В районе узловой станции Конотоп 2 января были ликвидированы два эшелона с живой силой и военной техникой Вооруженных сил Украины, передает РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах. Эти подразделения предназначались для усиления оборонительных рубежей на данном направлении.

В районе железнодорожной станции Конотоп Сумской области уничтожено два состава с живой силой и техникой ВСУ, прибывших на усиление оборонительных рубежей,сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что командование ВСУ не хочет переносить боевые действия в леса с глубокими оврагами в Сумской области. Украинские военнослужащие сомневаются из-за невозможности применения беспилотников. Если российские военнослужащие закрепятся в лесу к концу весны, то украинским военным будет практически невозможно вернуть позиции.

До этого профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен выразил мнение, что власти Украины готовятся к отказу от территорий Донбасса. По его словам, в Киеве начали осознавать, что у Запада больше нет стратегического плана по поддержке украинцев, и это «конец пути».

Сумская область
ВС РФ
ВСУ
СВО
