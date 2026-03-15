Изнасиловавший двух девочек актер-педофил внезапно умер в тюрьме

Осужденный за изнасилование детей актер Элфорд скончался в Норфолкской тюрьме

Британский актер Джон Элфорд, осужденный на 8,5 года за изнасилование двух девочек 14 и 15 лет, скончался в Норфолкской тюрьме, сообщает The Guardian. По информации издания, мужчины не стало спустя всего два месяца после вынесения приговора.

Обстоятельства смерти не уточняются. Как отметил представитель исправительного учреждения, омбудсмен по делам заключенных проведет расследование. Элфорд был известен по ролям в сериале «Лондон горит» и шоу BBC Grange Hill. В январе суд признал его виновным в сексуальном насилии.

Присяжные вынесли вердикт по четырем эпизодам в отношении 14-летней жертвы, а также по обвинениям в насилии и действиях сексуального характера в отношении 15-летней девочки. Преступления произошли в 2022 году в доме Элфорда в Хартфордшире после того, как подростки выпили в пабе.

Ранее в московском районе Бирюлево по подозрению в растлении детей задержали футбольного тренера. Сейчас в деле трое пострадавших — все они являются воспитанниками мужчины. Один из мальчиков при этом длительное время проживал вместе с тренером по доверенности матери.

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

