Стало известно, почему ВСУ боятся боевых действий в лесу под Сумами

Командование ВСУ не хочет переносить боевых действия в леса с глубокими оврагами в Сумской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Украинские военнослужащие сомневаются из-за невозможности применения беспилотников, указал источник агентства.

В густом лесу ВСУ лишатся возможности массово применять беспилотники. Именно на расчеты БПЛА сделало ставку украинское командование из-за нехватки пехоты и бронетехники, — отметил собеседник СМИ.

Также в силовых структурах подчеркнули, что артиллерия и бронетехника ВС РФ работает куда лучше, чем у противника. Если российские военнослужащие закрепятся в лесу к концу весны, то украинским военным будет практически невозможно вернуть позиции, пояснил он.

Ранее военнослужащие Вооруженных сил России в результате активных боевых действий освободили два населенных пункта в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Как уточнили в оборонном ведомстве, речь идет о селах Зеленое и Сухецкое.

До этого профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен выразил мнение, что власти Украины готовятся к отказу от территорий Донбасса. По его словам, в Киеве начали осознавать, что у Запада больше нет стратегического плана по поддержке украинцев, и это «конец пути».