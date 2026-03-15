15 марта 2026 в 10:07

«Цена войны»: в США заметили мрачный символ конфликта с Ираном

Подполковник Дэвис назвал сгоревший танкер США символом войны с Ираном

Тегеран, Иран Тегеран, Иран Фото: Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Сгоревший в Персидском заливе американский танкер символизирует войну, которую США выбрали против Ирана, заявил подполковник армии Соединенных Штатов в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X. По его мнению, глава Белого дома Дональд Трамп втянул страну в конфликт без достижимых целей и без возможности выхода, поскольку Тегеран отказывается подчиняться требованиям даже под мощными ударами.

Горевший прошлой ночью в Персидском заливе американский танкер символизирует выбранную США войну против Ирана. Трамп втянул нас в конфликт без достижимых военных целей и без возможности выйти из него. <...> Это цена войны, которую мы никогда не должны были начинать, — написал он.

Ранее иранские журналисты сообщили, что танкер, предположительно принадлежавших США, попал под удар и загорелся в водах у Объединенных Арабских Эмиратов недалеко от Шарджи. В Сети появились кадры, на которых виден огромный столб пламени и густые клубы дыма над судном.

Кроме того, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор высказал мнение, что США находятся на грани катастрофы из-за ближневосточного кризиса, причем как в военном, так и в экономическом планах. Он убежден, что грядет настоящий апокалипсис.

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

