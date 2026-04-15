Три российские гандболистки попали в базу «Миротворца» Российские гандболистки попали в базу «Миротворца» из-за сборов в Крыму

Трое российских гандболисток внесены в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». Причиной для внесения в базу стало участие спортсменок в сборах в Крыму в 2019 и 2020 годах.

Список пополнили игрок гандбольного клуба Ростова-на-Дону Анастасия Шавман, олимпийская чемпионка Екатерина Маренникова и бывший игрок гандбольного клуба Тольятти Виктория Шамановская.

Сайт опубликовал персональные данные спортсменок во вторник, 14 апреля, вечером. На ресурсе их обвинили в поддержке России, а также в якобы «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

В тот же день в черный список внесли сценаристов российского сериала «Свои» (2025) Владислава Кида и Тимофея Ускова. Основанием стала поддержка России.

Тогда же стало известно, что знаменитые российские фигуристы Евгения Медведева и Александр Энберт оказались в этом скандальном списке. Им также приписывают «покушение на территориальную целостность Украины» и публичную поддержку России. Поводом стали их профессиональные визиты в Крым.