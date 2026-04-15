15 апреля 2026 в 00:24

Три российские гандболистки попали в базу «Миротворца»

Российские гандболистки попали в базу «Миротворца» из-за сборов в Крыму

Трое российских гандболисток внесены в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». Причиной для внесения в базу стало участие спортсменок в сборах в Крыму в 2019 и 2020 годах.

Список пополнили игрок гандбольного клуба Ростова-на-Дону Анастасия Шавман, олимпийская чемпионка Екатерина Маренникова и бывший игрок гандбольного клуба Тольятти Виктория Шамановская.

Сайт опубликовал персональные данные спортсменок во вторник, 14 апреля, вечером. На ресурсе их обвинили в поддержке России, а также в якобы «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

В тот же день в черный список внесли сценаристов российского сериала «Свои» (2025) Владислава Кида и Тимофея Ускова. Основанием стала поддержка России.

Тогда же стало известно, что знаменитые российские фигуристы Евгения Медведева и Александр Энберт оказались в этом скандальном списке. Им также приписывают «покушение на территориальную целостность Украины» и публичную поддержку России. Поводом стали их профессиональные визиты в Крым.

Екатерина Маренникова
Миротворец
МИД РФ дал рекомендации россиянам из-за обострения на Ближнем Востоке
Россиян могут штрафовать за сушилки на фасадах домов
"Проще не бывает": Долина рассказала о своем райдере
Три российские гандболистки попали в базу «Миротворца»
Жена Михаила Ширвиндта поделилась фото «без ничего» с отдыха
Переговоры Лаврова и Ван И в Китае длились почти четыре часа
На Западе признали необходимость в России после шага Трампа
Беспилотники ВСУ атаковали энергосистему в Запорожской области
Израиль и Ливан согласились на прямые переговоры
США рассказали о ходе морской блокады Ирана
Лариса Долина рассказала, почему больше не хочет замуж
Федор Кудряшов проиграл рэперу Goody на турнире Fight Nights
Санкции США против российской нефти вновь вступили в силу
США могут переключиться на «разворот к Азии» после Ирана
В Дагестане обрушился жилой дом
Следы чернобыльской катастрофы добрались до одной европейской страны
Путин утвердил герб, знамя и флаг Всероссийского казачьего общества
Пассажирка не выжила после 17 часов в небе над Тихим океаном
Школьника освободили после попытки нападения на Пашиняна
Выгорание, убытки, спасение из «Крокуса»: как сейчас живет Сергей Светлаков
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
