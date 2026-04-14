Базу «Миротворца» пополнили сценаристы сериала «Свои»

Создатели украинского экстремистского сайта «Миротворец» добавили в свою базу данных сценаристов российского сериала «Свои» (2025) Владислава Кида и Тимофея Ускова, свидетельствуют данные ресурса. Персональная информация о них была размещена во вторник, 14 апреля.

Основанием для внесения стала публичная поддержка России, в которой авторы ресурса обвиняют сценаристов, а также «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины». Причиной послужило то, что сериал посвящен добровольцам специальной военной операции, а съемки проходили на территории ДНР.

Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой был внесен в базу «Миротворца». Создатели сайта обвинили Швыдкого в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины». До этого президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Швыдкого и еще четырех российских деятелей искусства.

Новость дополняется…

Информационный портал NEWS.ru — федеральное российское новостное интернет-издание. Входит в топ-5 самых цитируемых и в топ-15 самых читаемых интернет-изданий России.