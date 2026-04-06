Киев внес в черный список звезду сериалов «СашаТаня» и «Универ» Актрису Рубцову внесли в базу «Миротворца» из-за слов о Крыме

Российскую актрису Валентину Рубцову, известную по ролям в сериалах «СашаТаня» и «Универ», внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Личные данные актрисы появились на ресурсе в понедельник, 6 апреля.

Рубцову обвинили в покушении на суверенитет и территориальную целостность страны, а также в публичной поддержке действий России. Владельцы сайта указали причиной внесения актрисы в «Миротворец» то, что в одном из интервью она заявила, что всегда считала Крым российским.

«Миротворец» был создан в 2014 году. Ресурс содержит собранную нелегальным путем базу личных данных журналистов, артистов, спортсменов и политиков. В базу регулярно попадают даже несовершеннолетние в возрасте от двух лет.

Ранее знаменитый российский лыжник и олимпийский чемпион Никита Крюков был внесен в базу «Миротворца». Киев обвиняет титулованного атлета в публичной поддержке специальной военной операции.

До этого советницу премьер-министра Чехии Андрея Бабиша по вопросам свободы слова Наталию Вахатову внесли в базу скандального украинского сайта «Миротворец». Основанием для включения стали ее интервью российскому порталу Sputnik, критические высказывания в адрес Киева после 2014 года.