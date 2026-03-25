25 марта 2026 в 17:45

Советницу премьера Чехии обнаружили в списках «Миротворца»

Советницу премьер-министра Чехии Андрея Бабиша по вопросам свободы слова Наталию Вахатову внесли в базу скандального украинского сайта «Миротворец», следует из данных ресурса. Данные Вахатовой опубликовали 24 марта.

Администраторы указывают в качестве причин для внесения якобы публичную поддержку России. Кроме того, основанием для включения стали ее интервью российскому порталу Sputnik, критические высказывания в адрес Киева после 2014 года, а также сведения о том, что ее брат возглавляет компанию «М.Б.А. Финансы» в России.

Ранее в базе «Миротворца» появились персональные данные двоих несовершеннолетних. В базу были внесены мальчики в возрасте 6 и 13 лет. Информация была опубликована в ночь на 24 марта. Авторы ресурса обвинили детей в сознательном нарушении государственной границы Украины. В момент пересечения КПП из Ростовской области в ЛНР и ДНР первому ребенку не было и года (2019 год), а второму исполнилось девять лет (2021 год).

До этого в базу «Миротворца» внесли российских лыжников Варвару Ворончихину и Алексея Бугаева, Анастасию Багиян и Ивана Голубкова. Также в список попали спортсмен‑ведущий Сергей Синякин и старший тренер сборной России по лыжным гонкам Ирина Громова.

