Украинский «Миротворец» добавил в базу данных двух детей Дети в возрасте шести и 13 лет внесены в базу украинского сайта «Миротворец»

На скандальном украинском сайте «Миротворец» появились персональные данные еще двоих несовершеннолетних. В базу внесены мальчики в возрасте шести и 13 лет. Информация была опубликована в ночь на 24 марта.

Авторы ресурса обвиняют детей в сознательном нарушении государственной границы Украины. Как указано в опубликованных карточках, в момент пересечения КПП из Ростовской области в ЛНР и ДНР первому ребенку не было и года (2019 год), а второму исполнилось девять лет (2021 год).

Ранее в базу «Миротворца» внесли российских лыжников Варвару Ворончихину и Алексея Бугаева, Анастасию Багиян и Ивана Голубкова. Также в список попали спортсмен‑ведущий Сергей Синякин и старший тренер сборной России по лыжным гонкам Ирина Громова.

Вскоре в список попали еще двое российских паралимпийцев — Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо. Им приписывают действия, направленные якобы против суверенитета и территориальной целостности Украины.

Сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что внесение российских паралимпийцев в базу «Миротворца» может быть связано с завистью. Такие действия свидетельствуют о стремлении Киева использовать спорт для решения политических задач, уверен сенатор.