Москва. Главный тренер паралимпийской сборной России по горнолыжному спорту Александр Назаров (в центре) во время чествования российских спортсменов в ГУМе

В Совфеде жестко ответили на внесение паралимпийцев РФ в базу «Миротворца» Сенатор Гибатдинов: российских паралимпийцев внесли в «Миротворец» из-за зависти

Российских паралимпийцев внесли в базу экстремистского украинского сайта «Миротворец» из-за зависти, предположил в беседе с NEWS.ru сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов. По его словам, подобные действия являются попыткой Киева превратить спорт в инструмент сведения политических счетов.

Российские паралимпийцы внесены в базу укронацистского «Миротворца». Это настоящий акт жестокости, глупости и зависти. Любые попытки превратить соревнования в арену сведения счетов еще сильнее подчеркивают слабость и моральную ущербность тех, кто к этому прибегает. Россия, как и прежде будет поддерживать своих атлетов и отстаивать принцип, что спорт должен объединять, а не разделять народы. Да и в целом само существование подобного ресурса, который занимается доносами и травлей, красноречиво говорит о моральном облике его создателей и тех, кто его поддерживает, — высказался Гибатдинов.

Он подчеркнул, что спорт должен быть вне политики, это базовый принцип олимпийского движения. По словам сенатора, российские паралимпийцы заслуживают максимального уважения всего мирового спортивного сообщества.

Ранее российских лыжников Варвару Ворончихину и Алексея Бугаева, Анастасию Багиян и Ивана Голубкова внесли в базу сайта «Миротворец». Также в список попали спортсмен‑ведущий Сергей Синякин и старший тренер сборной России по лыжным гонкам Ирина Громова.