Трехкратный чемпион мира попал в базу «Миротворца»

Знаменитый российский лыжник и олимпийский чемпион Никита Крюков был внесен в базу печально известного украинского экстремистского сайта «Миротворец». Согласно данным ресурса, спортсмену инкриминируется якобы покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Кроме того, Киев обвиняет титулованного атлета в публичной поддержке специальной военной операции. Крюков является обладателем золотой медали Олимпиады-2010 в Ванкувере и серебра Игр в Сочи. Помимо олимпийских достижений, в активе лыжника значатся три титула чемпиона мира.

Ранее в базу «Миротворца» внесли российских лыжников Варвару Ворончихину и Алексея Бугаева, Анастасию Багиян и Ивана Голубкова. Также в список попали спортсмен‑ведущий Сергей Синякин и старший тренер сборной России по лыжным гонкам Ирина Громова.

Вскоре в список попали еще двое российских паралимпийцев — Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо. Им приписывают действия, направленные якобы против суверенитета и территориальной целостности Украины.