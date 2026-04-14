Спецпредставителя Путина внесли в базу сайта «Миротворец»

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец», свидетельствуют данные ресурса. Персональная информация о нем была размещена во вторник, 14 апреля.

Создатели сайта обвинили Швыдкого в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины». До этого президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Швыдкого и еще четырех российских деятелей искусства.

Ранее российская актриса Валентина Рубцова, известная по ролям в сериалах «СашаТаня» и «Универ», заявила, что гордится своим появлением в базе украинского сайта «Миротворец». Ее личные данные были добавлены на ресурс в понедельник, 6 апреля. По словам артистки, она лишний раз убедилась, что все делает правильно.

До этого режиссер и актер Арменак Назикян также оказался в базе украинского сайта «Миротворец». Поводом стало участие в съемках фильма «Новая земля» в Запорожской области в 2025 году. Артисту вменяют якобы посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины, а его персональные данные размещены в открытом доступе.