14 апреля 2026 в 14:59

Спецпредставителя Путина внесли в базу сайта «Миротворец»

Михаила Швыдкого внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец»

Михаил Швыдкой
Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец», свидетельствуют данные ресурса. Персональная информация о нем была размещена во вторник, 14 апреля.

Создатели сайта обвинили Швыдкого в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины». До этого президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Швыдкого и еще четырех российских деятелей искусства.

Ранее российская актриса Валентина Рубцова, известная по ролям в сериалах «СашаТаня» и «Универ», заявила, что гордится своим появлением в базе украинского сайта «Миротворец». Ее личные данные были добавлены на ресурс в понедельник, 6 апреля. По словам артистки, она лишний раз убедилась, что все делает правильно.

До этого режиссер и актер Арменак Назикян также оказался в базе украинского сайта «Миротворец». Поводом стало участие в съемках фильма «Новая земля» в Запорожской области в 2025 году. Артисту вменяют якобы посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины, а его персональные данные размещены в открытом доступе.

Суд решил судьбу подрядчика, строившего фортификации в Курской области
«Папины дочки», Прилучный, замуж в 40 лет: как живет Мирослава Карпович
Россиянам рассказали о возможностях для учащихся, не сдавших ГИА
Садоводам дали эффективные советы, как избавиться от борщевика
Счета владеющей особняком Тимура Иванова компании заблокировали
Политолог назвал сроки урегулирования конфликта на Ближнем Востоке
Гражданин Украины получил 12 лет колонии за подготовку теракта
В РСТ назвали самые дорогие направления отдыха за рубежом
План «Ковер» введен в одном российском городе
Госдума одобрила штрафы до 2 млн рублей за нарушения майнинга
Назван вариант долгосрочной экономии для отдыха на южных курортах России
На «Госуслугах» запустили тренажер для подготовки к ЕГЭ
Бизнес Газманова рухнул почти на 90%
«Я — герой Украины»: Буданов бросил вызов Зеленскому
Бизнесмен Ковалев назвал мягким приговор Чекалину
Продажа дома за 345 млн, лечение в России, ВСУ: как живет Валерий Меладзе
Генерал назвал «значимого игрока», который постарается сорвать мир в Иране
Водитель «затормозил» и отправил автобус в кювет
В заложниках у Мексики? Что известно об исчезновении Кристины Романовой
«Радиостанция Судного дня» передала новое сообщение
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

