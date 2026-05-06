Как попасть на парад Победы в Москве и Питере: главные точки празднования

Как попасть на парад Победы в Москве и Питере: главные точки празднования

9 мая 2026 года россияне будут праздновать 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В этот день в городах страны пройдут парады и другие торжественные мероприятия, а завершит празднование салют. Где отмечать торжество, как следить за парадом — в материале NEWS.ru.

Как пройдет парад Победы в Москве 9 мая 2026 года

В 2026 году парад Победы на Красной площади начнется в 10:00 и продлится до 12:00 мск. Парадные расчеты пройдут от Манежной площади до храма Василия Блаженного.

Программа включает официальный церемониальный блок, прохождение пеших колонн и воздушную часть. Также во время трансляции парада зрители увидят работу бойцов в зоне специальной военной операции, в том числе расчеты на пунктах управления Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и экипажи кораблей Военно-морского флота.

В 2026 году над Красной площадью пролетят самолеты российских пилотажных авиагрупп. В завершение парада летчики штурмовиков Су-25 окрасят небо Москвы в цвета флага Российской Федерации.

Погода 9 мая в Москве ожидается облачная с небольшим дождем. Температура воздуха — от +14 до +19 градусов.

Традиционно на празднование Дня Победы в Москву прилетят лидеры государств. Свое участие уже подтвердили президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, выступление президента РФ Владимира Путина на параде Победы будет важным и ожидаемым.

Билеты на трибуны парада Победы не продаются. Туда по традиции приглашают ветеранов и детей ВОВ, их близких, тружеников тыла, военнослужащих. Однако часть маршрута обычно видно с Софийской набережной. Воздушную часть можно смотреть с Нового Арбата и Белорусского вокзала, на Поклонной горе будет вестись трансляция на большом экране.

Добираясь до центра Москвы, необходимо учитывать ограничения. Так, семь станций метро будут работать только на вход и пересадку — «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая», «Арбатская» и «Библиотека им. Ленина». Ограничения вступят в силу с 05:30 и будут действовать до окончания работы метрополитена. На других станциях возможны ситуативные ограничения по требованию полиции.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Как пройдет парад Победы в других городах

Вход на парад Победы на Дворцовой площади в Санкт Петербурге 9 мая будет также только по приглашениям, сообщил губернатор города Александр Беглов. СМИ отметили, что в 2026 году торжества в Северной столице смогут увидеть значительно меньше людей: власти пересмотрели формат после совещания с градоначальником.

«От нас техники военной не будет, планируется статичный показ военной техники „Ленрезерва“», — сообщили в пресс-службе Ленинградского военного округа. Там добавили, что кадеты и суворовцы не включены в парад, однако будут курсанты всех военных вузов.

Парады Победы в Мурманске, Омской, Свердловской, Томской областях также пройдут без военной техники. В отдельных случаях планируется выставка различных вооружений.

В Калужской области парады, массовые шествия и фейерверки отменили по соображениям безопасности. Исключение сделали для двух городов воинской славы — Малоярославца и Козельска. Там пройдет торжественное прохождение воинских подразделений.

Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что власти приняли «непростое, но необходимое решение» не проводить парад. Саратовская и Рязанская области тоже отказались от традиционного прохождения войск и салюта. Аналогичная ситуация сложилась и в Краснодарском крае. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в регионе не будут проводить торжественный парад и демонстрацию военной техники в День Победы.

Акция «Бессмертный полк» в 2026 году пройдет с 1 по 11 мая в смешанном формате — очно и онлайн, заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Традиционное шествие пройдет 9 мая 2026 года — в День Победы. Оно подтверждено в следующих городах: Екатеринбург, Нижний Тагил, Верхняя Пышма, Каменск-Уральский, Новосибирск, Казань, Красноярск, Омск, Кемерово, Новокузнецк, Юрга, Самара, Тюмень, Якутск, Орел, Томск, Ярославль, Чита, Сыктывкар, Барнаул, Бийск.

Только в онлайн-формате акция пройдет в Челябинской области и Уфе. В Москве решение о формате не принято, петербургские власти также пока не сообщали подробностей.

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Какие еще мероприятия пройдут в крупных городах 9 мая

Москва

Власти Москвы запланировали по случаю 81-й годовщины Победы обширную программу. Она включит сотни мероприятий — в разных уголках города состоятся концерты, выставки, театрализованные представления. На площадках фестиваля «Московская весна» будут работать полевые кухни, проходить народные игры и творческие мастер-классы, артисты сыграют спектакли и исполнят песни о войне.

Мастер-классы, экскурсии и развлекательные программы проведут и 28 столичных парков. В розарии парка Горького, в садовой комнате «Партизанка» пройдет ежегодная встреча ветеранов, а на танцплощадке состоится бал Победы.

ВДНХ подготовила к празднику проект «Живое эхо Великой Победы». На территории выставки создадут звуковой маршрут длиною 81 год. Гости площадки услышат стихи, песни, радиоперехваты, озвученные дневники и письма участников войны. У фонтана «Дружба народов» почти весь день в непрерывном режиме будет идти спектакль-концерт. Рядом с фонтаном «Каменный цветок» организуют интерактивную фотозону с прибывающим на Белорусский вокзал поездом. Гостей павильона № 59 научат создавать письма-треугольники.

Во внутренних дворах Театра на Бронной и Театра на Трубной артисты труппы исполнят песни военных лет. Актеры «Мастерской „12“ Никиты Михалкова» покажут спектакль «Поэзия созидания» на лестнице у театра.

Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге 9 мая в Петропавловской крепости состоится праздничный концерт песен и стихов о войне и Победе. Гостям представят реплику «автомобиля Победы» — знаменитой полуторки, а также образцы стрелкового оружия Красной армии в годы войны. В интерактивной зоне «Батальонный медицинский пункт РККА периода 1941–1945 годов» расскажут о работе военных медиков. В Иоанновском равелине будет работать «Почта Победы» и пройдут мастер-классы.

В Ледовом дворце состоится театрализованный концерт «Весна Победы». В нем примут участие Сергей Галанин и группа «СерьГа», заслуженная артистка России Зара, заслуженный артист Санкт‑Петербурга Григорий Чернецов и другие артисты.

В 22:00 у стен Петропавловской крепости прогремит праздничный артиллерийский салют. Ночью Дворцовый и Троицкий мосты окрасятся в цвета георгиевской ленты.

Салют из артиллерийских орудий на пляже Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Волгоград

В Волгограде в рамках празднования Дня Победы запланированы патриотические акции, творческие конкурсы, уроки мужества, литературные встречи, спектакли, выставки, спортивные состязания.

На Верхней террасе набережной 62-й Армии откроется выставка работ учащихся художественных отделений детских школ искусств «Салют Победы». У фонтана «Искусство» состоится акция «Аллеи оживших скульптур» — актеры создадут атмосферу победной весны 1945 года.

На Верхней террасе центральной набережной выступит вокально-хореографический фестиваль «Дети мира — Великой Победе», а также коллективы художественной самодеятельности национальных объединений, творческие коллективы города и артисты «Волгоградконцерта».

На сцене амфитеатра покажут военные фильмы, после чего начнется концерт «80 песен о Победе» и постановка «Театр писем и судеб». Также на площадке пройдут мастер-классы. В городском парке состоится концерт «Великая поступь Победы». В 22:00 празднование завершится фейерверком.

Читайте также:

Гроза в День Победы? Чего ждать, прогноз погоды в Москве на 9 мая

Составлен список техники, которая будет участвовать в параде 9 мая в Москве

Парад Победы в Москве на 9 Мая: состоится или нет, пустят ли Фицо