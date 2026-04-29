Составлен список техники, которая будет участвовать в параде 9 мая в Москве

9 мая 2026 года на Красной площади в Москве состоится военный парад, посвященный 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Какие войска примут участие в параде, какая будет представлена военная техника, будет ли авиация?

Какие части пройдут парадом по Красной площади 9 мая

Минобороны РФ сообщило, что в ходе парада в День Победы 9 мая по Красной площади пройдет пешая колонна.

«В составе пешей колонны в параде примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных сил Российской Федерации», — сообщили в военном ведомстве.

При этом в параде 2026 года не будут участвовать воспитанники суворовских и нахимовских военных училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники. В Минобороны объяснили это «текущей оперативной обстановкой».

Как и в прошлом году, не предполагается прохождение парадного строя ветеранов ВОВ. По оценкам СМИ, количество гостей на парадах 9 мая как в Москве, так и в Санкт-Петербурге может быть существенно сокращено.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Какая военная техника будет участвовать в параде в День Победы — 2026

В Кремле объяснили отсутствие военной техники на параде 9 мая повышенной террористической активностью Киева. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что 9 мая 2026 года не юбилейная дата, а значит, парад может проходить в менее торжественной обстановке, чем в прошлом году.

При этом для парада в 2026 году заготовлено собственное ноу-хау: работу военнослужащих различных видов и родов войск продемонстрируют в формате телевизионных включений — в том числе из зоны СВО.

«Будет продемонстрирована работа военнослужащих вооруженных сил всех видов и родов войск, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, а также несущих боевое дежурство и боевую службу, в том числе в составе расчетов на пунктах управления Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и на кораблях Военно-морского флота», — сообщили в МО РФ.

Авиационная часть парада также пройдет в ограниченном формате.

«В ходе авиационной части парада над Красной площадью пролетят самолеты российских пилотажных авиагрупп, а в завершение парада летчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета флага Российской Федерации», — сообщили в военном ведомстве.

На текущий момент не обнародован список участников воздушной части парада в День Победы. В прошлом формат этой части парада зачастую зависел от погодных условий.

СМИ отмечают, что вероятно участие российских пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи», которые традиционно принимают участие в торжественных мероприятиях 9 мая.

Список техники пока неизвестен, но в прошлом в парадах участвовали истребители Су‑30СМ, Су‑35С, МиГ‑31К, Су‑57; фронтовые бомбардировщики Су‑34 и Су‑24М; военно‑транспортные Ил‑76, заправщики Ил‑78; ударные вертолеты Ми‑28 и Ми‑35. И стратегические ракетоносцы Ту‑160 и Ту‑95МС.

Скорее всего, точный состав авиазвеньев станет известен только в финальной сводке Минобороны, публикуемой накануне праздника.

