«Восхищаемся героизмом бойцов»: Мишустин высказался в преддверии Дня Победы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравительной открытке по случаю Дня Победы заявил, что россияне с огромной благодарностью относятся к ветеранам Великой Отечественной войны, совершившим настоящий подвиг. Кроме того, они искренне восхищаются героизмом бойцов специальной военной операции, которые сегодня защищают Родину, передает ТАСС, в распоряжение которого попало поздравление от главы правительства.

Великий подвиг нашего многонационального народа, сокрушившего нацизм, является нерушимым символом мужества, примером истинного патриотизма <...>. Мы с чувством огромной благодарности чтим ветеранов, подаривших нам свободу и будущее. Восхищаемся героизмом, стойкостью бойцов специальной военной операции, — отметил Мишустин.

Он добавил, что бойцы СВО действительно достойны своих предков. Они надежно защищают интересы и безопасность страны. Мишустин в открытке пожелал адресатам новых успехов, здоровья, счастья и благополучия.

Ранее зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев сообщил, что россияне продолжают дело поколения победителей, сражаясь в рамках спецоперации. Он подчеркнул, что победители — это родные и близкие для современных граждан люди, а нынешние россияне являются их детьми, внуками и правнуками. По его словам, россияне живут в сильной, независимой и свободной стране, трудятся на благо Родины. То, что происходило в годы Великой Отечественной войны, продолжается в сегодняшней жизни.