День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 01:36

«Восхищаемся героизмом бойцов»: Мишустин высказался в преддверии Дня Победы

Мишустин: россияне чтят ветеранов ВОВ и восхищаются бойцами спецоперации

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравительной открытке по случаю Дня Победы заявил, что россияне с огромной благодарностью относятся к ветеранам Великой Отечественной войны, совершившим настоящий подвиг. Кроме того, они искренне восхищаются героизмом бойцов специальной военной операции, которые сегодня защищают Родину, передает ТАСС, в распоряжение которого попало поздравление от главы правительства.

Великий подвиг нашего многонационального народа, сокрушившего нацизм, является нерушимым символом мужества, примером истинного патриотизма <...>. Мы с чувством огромной благодарности чтим ветеранов, подаривших нам свободу и будущее. Восхищаемся героизмом, стойкостью бойцов специальной военной операции, — отметил Мишустин.

Он добавил, что бойцы СВО действительно достойны своих предков. Они надежно защищают интересы и безопасность страны. Мишустин в открытке пожелал адресатам новых успехов, здоровья, счастья и благополучия.

Ранее зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев сообщил, что россияне продолжают дело поколения победителей, сражаясь в рамках спецоперации. Он подчеркнул, что победители — это родные и близкие для современных граждан люди, а нынешние россияне являются их детьми, внуками и правнуками. По его словам, россияне живут в сильной, независимой и свободной стране, трудятся на благо Родины. То, что происходило в годы Великой Отечественной войны, продолжается в сегодняшней жизни.

Власть
Михаил Мишустин
День Победы
поздравления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Джеймса Кэмерона обвинили в краже внешности для персонажа «Аватара»
В Госдуме дали честную оценку деятельности Европарламента
Робот-гуманоид прошел обряд посвящения в буддизм
В посольстве раскрыли, пострадали ли россияне при наезде авто в Лейпциге
«Настоятельно требуем»: российские послы жестко обратились к Берлину
Онколог озвучил неожиданные факторы риска рака груди
Журавли, гвоздики, огромные панно: как Москва похорошела ко Дню Победы
Франции не понравилось содержание переговоров Ирана и США
Снег, ночные заморозки и гололедица: погода в Москве в конце октября
Политолог ответил, успеет ли Трамп завершить войну в Иране до 14 мая
Психолог назвал первый шаг для спасения от домашнего насилия
Смертельное наказание: бабушка угробила внучку бутылкой виски
Украинский дрон обрушился на автозаправку вблизи Запорожской АЭС
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.