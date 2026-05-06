Людей эвакуировали из дома в Хасавюрте из-за пожара на мансардном этаже

Пожар разгорелся на площади 700 кв. м. в жилом доме в дагестанском Хасавюрте

В дагестанском городе Хасавюрте на улице 1-й Селекционной загорелся мансардный этаж четырехэтажного жилого дома. Изначально площадь возгорания составляла около 160 квадратных метров, однако позже она увеличилась до 700, сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию города.

В данный момент из горящего здания эвакуированы 30 человек. Информации о пострадавших и погибших пока нет. Прокуратура Дагестана организовала проверку по факту пожара. На месте работают представители экстренных служб.

В ходе надзорных мероприятий будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о внесении актов прокурорского реагирования, — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что таунхаус загорелся в столичном районе Коммунарка. Огонь охватил около 400 квадратных метров. Пожар разгорелся в поселке Газопровод на мансарде пятиквартирного жилого дома. Существовал риск, что пламя перекинется на другие помещения, однако спасатели предотвратили возможную опасность, ликвидировав угрозу. В данный момент жители дома находятся в безопасности.