День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 17:13

Двое братьев угрозами стрясли с бизнесмена 36 млн рублей и поплатились

В Дагестане и ДНР задержали двух братьев за обман бизнесмена на 36 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Дагестане и ДНР задержали двух ранее судимых братьев из северокавказской республики, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщила пресс-служба управления МВД по СКФО. По версии следствия, они выманили у местного предпринимателя 36 млн рублей, угрожая связями в криминальном мире.

Одного из участников аферы правоохранители задержали в Дагестане, а другого — в Донецке. Последний был доставлен в Махачкалу на вертолете для проведения следственных действий, — сообщили в МВД.

Операция проводилась сотрудниками ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу совместно с Управлением «К» 4 службы ФСБ России и УФСБ по Дагестану. По данным правоохранителей, злоумышленники узнали о долгах бизнесмена перед одной женщиной и, не ставя ее в известность, потребовали от бизнесмена отдать деньги якобы для расчета с кредитором.

Мужчина поддался давлению и передал злоумышленникам 36 млн рублей. Братья распорядились полученной суммой по своему усмотрению. При обысках у них нашли деньги, телефоны, банковские карты, а также предметы, похожие на пистолет, автомат, винтовку и патроны. Арсенал направлен на экспертизу.

Кроме того, правоохранители обнаружили у злоумышленников премиальный автопарк. На машины Lamborghini Urus, Mercedes-Benz G-класса и Ford Bronco также наложен арест.

Ранее полиция задержала двух жителей Приморского края, которые за четыре года организовали 18 подставных ДТП с суммой ущерба порядка 6 млн рублей. По версии следствия, с июля 2021 года по декабрь 2025 года они скупали подержанные иномарки и специально инсценировали аварии.

Регионы
Дагестан
ДНР
Махачкала
МВД
мошенничество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трагически ушедшую звезду КВН Рыбалко похоронили в Сочи
Раскрыто, сколько человек попали в больницу после атаки ВСУ на Чебоксары
Коц: дроноводы вывели из строя три украинские РЛС в глубоком тылу
Турция презентовала гиперзвуковую ракету Yildirimhan
Власти России выразили обеспокоенность содействием Японии Украине
Иноагент Лазарева заявила, что ее трое детей хотят вернуться в Россию
Подмосковные врачи чудом спасли пациента с гвоздем в черепе
Охранники московского ЖК избили жильцов и ранили одного из них ножом
США испытали ракету Tomahawk с помощью «раздражающей» Китай установки
Японский политик назвал Россию великой страной
«Клика гнилых элит»: план Европы против России ошарашил журналиста
«Идея избавления»: в МИД России высказались о мировой ядерной угрозе
Стало известно, почему большинство россиян редко ходят в баню
«Вопрос месяцев»: чем Армения заплатит за антироссийский саммит Пашиняна
ВСУ целенаправленно расстреляли из «Града» семью под Брянском
Суд изъял миллиарды рублей у основателя «Русагро»
«Новый вызов»: военэксперт о создании альянса ЕС и Украины по беспилотникам
Огонь охватил мансарду жилого дома в Новой Москве
Политолог оценил перспективы вступления Армении в Евросоюз
«Комбикорм и вода через стекловату»: пленный рассказал, что творится в ВСУ
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.