Двое братьев угрозами стрясли с бизнесмена 36 млн рублей и поплатились

В Дагестане и ДНР задержали двух ранее судимых братьев из северокавказской республики, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщила пресс-служба управления МВД по СКФО. По версии следствия, они выманили у местного предпринимателя 36 млн рублей, угрожая связями в криминальном мире.

Одного из участников аферы правоохранители задержали в Дагестане, а другого — в Донецке. Последний был доставлен в Махачкалу на вертолете для проведения следственных действий, — сообщили в МВД.

Операция проводилась сотрудниками ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу совместно с Управлением «К» 4 службы ФСБ России и УФСБ по Дагестану. По данным правоохранителей, злоумышленники узнали о долгах бизнесмена перед одной женщиной и, не ставя ее в известность, потребовали от бизнесмена отдать деньги якобы для расчета с кредитором.

Мужчина поддался давлению и передал злоумышленникам 36 млн рублей. Братья распорядились полученной суммой по своему усмотрению. При обысках у них нашли деньги, телефоны, банковские карты, а также предметы, похожие на пистолет, автомат, винтовку и патроны. Арсенал направлен на экспертизу.

Кроме того, правоохранители обнаружили у злоумышленников премиальный автопарк. На машины Lamborghini Urus, Mercedes-Benz G-класса и Ford Bronco также наложен арест.

Ранее полиция задержала двух жителей Приморского края, которые за четыре года организовали 18 подставных ДТП с суммой ущерба порядка 6 млн рублей. По версии следствия, с июля 2021 года по декабрь 2025 года они скупали подержанные иномарки и специально инсценировали аварии.