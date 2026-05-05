Огонь охватил мансарду жилого дома в Новой Москве

Таунхаус загорелся в столичном районе Коммунарка, сообщил источник РЕН ТВ. По предварительным данным, огонь охватил около 400 квадратных метров.

В поселке Газопровод горит мансарда пятиквартирного жилого дома. Как пишет телеканал, есть риск, что пламя перекинется на другие помещения.

Ранее сообщалось, что причиной пожара в Выксе Нижегородской области, по предварительной версии, стало неосторожное обращение с огнем. В частном жилом доме на улице Челюскина погибли пять человек, в том числе двое детей. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений огонь охватил здание по всей площади.

До этого в Оренбурге произошел пожар на складе с лакокрасочными изделиями. На месте работали 26 спасателей и 10 единиц техники.

Также в городе Пензе загорелся автобус, движение на улице Антонова пришлось перекрыть, на месте работали экипажи ДПС. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. В Госавтоинспекции добавили, что пожарным удалось потушить возгорание.