В Оренбурге загорелся склад с лакокрасочной продукцией

В Оренбурге произошел пожар на складе с лакокрасочными изделиями, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Площадь возгорания уточняется, на месте работают пожарные подразделения.

Сообщение о пожаре поступило по адресу: г. Оренбург, ул. Энергетиков, 9/1. Горит склад с лакокрасочными изделиями. Площадь пожара уточняется, — отметили в МЧС.

Ранее в Магаданской области завершили спасательные работы на месте обрушения горных пород на Кадыкчанском разрезе. Спасателям удалось найти тела всех восьми рабочих. Предварительной причиной инцидента считают просевший грунт и оттаивание ледяной линзы, образованной вечной мерзлотой.

В городе Выксе Нижегородской области при пожаре в частном жилом доме на улице Челюскина погибли пять человек, в том числе двое детей. Огонь охватил здание по всей площади к моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений. Пожар был ликвидирован на площади 80 квадратных метров. На месте обнаружены тела пятерых погибших.