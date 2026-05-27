Развожаев рассказал, есть ли пострадавшие при атаке ВСУ на Севастополь

Развожаев рассказал, есть ли пострадавшие при атаке ВСУ на Севастополь Развожаев: никто не пострадал при атаке ВСУ на Севастополь

Никто не пострадал при атаке ВСУ на Севастополь, заявил губернатор города Михаил Развожаев на церемонии отправления и запуска Всероссийского проекта «Театральный поезд». По его словам, которые приводит ТАСС, Севастополь пережил непростую ночь.

Сегодня была непростая ночь в Севастополе, была атака врага. Слава богу, все живы и здоровы, — сказал Развожаев.

Ранее губернатор сообщил, что в ночь на 27 мая военные и мобильные группы ПВО отражали комбинированную украинскую атаку. Сбито более 20 дронов и, предположительно, ракеты Storm Shadow. Развожаев добавил, что в городе после ночной воздушной атаки повреждены жилые дома и здание Южного управления Центрального банка, где загорелась крыша. В соседних домах взрывной волной выбило окна и повредило балконы.

Тем временем в Минобороны РФ заявили, что силы ПВО в ночь на 27 мая сбили на территории России 140 беспилотников ВСУ. Уточняется, что дроны уничтожили в Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской и Тульской областях. Кроме того, БПЛА нейтрализовали в Краснодарском крае, в Крыму, а также над акваториями Черного и Азовского морей.