05 мая 2026 в 16:27

В МЧС назвали предварительную причину пожара с пятью погибшими в Выксе

МЧС: причиной пожара в Выксе могло стать неосторожное обращение с огнем

Фото: max.ru/mchs52*
Причиной пожара в Выксе Нижегородской области, в результате которого погибли пять человек, по предварительной версии, стало неосторожное обращение с огнем, сообщили в ГУ МЧС России по региону. На месте продолжают работать дознаватели, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Дознаватели МЧС России продолжают работать на месте трагедии в Выксе. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Кроме того, в доме не был установлен пожарный извещатель, который мог бы вовремя оповестить о задымлении и дать людям шанс на спасение, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Выксе при пожаре в частном жилом доме на улице Челюскина погибли пять человек, в том числе двое детей. Огонь охватил здание по всей площади к моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений. Пожар был ликвидирован на площади 80 квадратных метров.

До этого стало известно, что пожар начался в промышленной зоне в Киришах после удара дронов Вооруженных сил Украины. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что средствам противовоздушной обороны за ночь удалось сбить 18 БПЛА противника. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

