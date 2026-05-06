Атака на крымский Джанкой ночью 6 мая: сколько погибших, что известно

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали город Джанкой в Крыму в ночь на среду, 6 мая. Что об этом известно, сколько погибших, есть ли разрушения?

Что известно об атаке ВСУ на Джанкой ночью 6 мая

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что на регион идет атака вражеских БПЛА. По его словам, ПВО и мобильные огневые группы уничтожают вражеские дроны.

«На Крым идет атака вражеских БПЛА. По беспилотникам противника работают ПВО и мобильные огневые группы. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — написал он.

Позднее Аксенов заявил, что в результате удара беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины по городу Джанкой погибли пять человек из числа гражданского населения. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

«К сожалению, в результате удара вражеских БПЛА по Джанкою есть жертвы среди гражданского населения — пять человек погибли. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования их родным и близким. Органами власти будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», — уточнил он.

На месте происшествия в данный момент работают профильные службы. Глава региона держит ситуацию на личном контроле и призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Какие еще регионы атаковали ВСУ ночью 6 мая

Российские военные отразили атаку ВСУ на Севастополь, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. По его словам, в операции задействованы силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

По предварительной информации, уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата. Они были сбиты в районах Верхнесадового и Северной стороны.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах», — говорится в публикации.

По данным спасательной службы Севастополя, гражданские объекты в городе не пострадали. Работа в данный момент продолжается.

Кроме того, двое мужчин пострадали из-за удара украинского дрона по заправочной станции в Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, также на заправке повреждено оборудование.

«Вражеские атаки не прекращаются. Сегодня украинский беспилотник атаковал заправочную станцию в городе Льгове. Повреждено заправочное оборудование», — сообщил Хинштейн.

Глава региона уточнил, что один мужчина получил минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму, а также ранения рук и ног. Второй пострадавший, начальник пожарной части, получил медпомощь на фоне осколочных ранений ног.

