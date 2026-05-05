«Атаки не прекращаются»: ВСУ ранили двух человек в Курской области Хинштейн сообщил о двух пострадавших в результате атаки ВСУ

Двое мужчин пострадали из-за удара украинского дрона по заправочной станции в Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, также на заправке повреждено оборудование.

Вражеские атаки не прекращаются. Сегодня украинский беспилотник атаковал заправочную станцию в городе Льгове. Повреждено заправочное оборудование, — сообщил Хинштейн.

Глава региона уточнил, что один мужчина получил минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму, а также ранения рук и ног. Второй пострадавший, начальник пожарной части, получил медпомощь на фоне осколочных ранений ног.

Ранее Хинштейн сообщил, что украинские войска за сутки обстреляли из артиллерии отселенные районы Курской области 91 раз. По его словам, в регионе также ликвидировали 129 беспилотников. Никто из мирных жителей не погиб, пострадавших нет.

Утром 4 мая в Министерстве обороны сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 117 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областей.