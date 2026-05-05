День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 19:48

«Атаки не прекращаются»: ВСУ ранили двух человек в Курской области

Хинштейн сообщил о двух пострадавших в результате атаки ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Двое мужчин пострадали из-за удара украинского дрона по заправочной станции в Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, также на заправке повреждено оборудование.

Вражеские атаки не прекращаются. Сегодня украинский беспилотник атаковал заправочную станцию в городе Льгове. Повреждено заправочное оборудование, — сообщил Хинштейн.

Глава региона уточнил, что один мужчина получил минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму, а также ранения рук и ног. Второй пострадавший, начальник пожарной части, получил медпомощь на фоне осколочных ранений ног.

Ранее Хинштейн сообщил, что украинские войска за сутки обстреляли из артиллерии отселенные районы Курской области 91 раз. По его словам, в регионе также ликвидировали 129 беспилотников. Никто из мирных жителей не погиб, пострадавших нет.

Утром 4 мая в Министерстве обороны сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 117 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областей.

Регионы
Курская область
Александр Хинштейн
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе
Израиль готов возобновить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
«Предъява Германии»: военэксперт о желании Польши создать сильнейшую армию
Весенняя прохлада, дожди и ветер: погода в Москве на майские праздники
Россия потребовала от ФРГ снятия запрета на символику Победы
Человек упал на пути на серой ветке метро в Москве
В Британии раскрыли, кто может изменить ситуацию вокруг Ормузского пролива
В скандальном деле о покушении на главу Нижневартовска поставили точку
Дело судей, расизм, штраф за БПЛА: самые громкие скандалы в нашем футболе
Премьер Израиля дал секретное поручение армии
«Неоколониальная империя»: в Совфеде высмеяли Британию за санкции против РФ
МАК занялся расследованием крушения самолета в Омской области
Трамп допустил, что США и Иран могут заключить сделку до поездки в Китай
Хирурги делали пациентам ненужные операции ради наживы
В США признали резкое снижение запасов ключевого ресурса
Появились кадры полыхающего парка в Крыму
Онколог поделился лайфхаками, как не пропустить рак груди
Экс-главе МЧС Крыма добавили новый срок
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.